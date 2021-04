سلوى عثمان: الإختيار 2 لا يُقارن بأي عمل بالماراثون الدرامي

علقت الممثلة المصرية سلوى عثمان، على الانتقادات التي تم توجيهها إلى الفنانة مي عمر، بطلة مسلسل نسل الأغراب، وزوجها المخرج محمد سامي، لجهة دفع البعض بأن الأخير يجامل زوجته بالعمل معه في الأعمال الدرامية.

حيث أقرت سلوى عثمان -التي جسدت في “نسل الأغراب” دور سيدة صعيدية- إن “مي عمر فنانة مجتهدة جداً، وتطور من أدائها،

كما أن شكلها مقبول لدى الناس، والأدوار التي تقوم بها مناسبة”، نافية تلك الاتهامات التي تتردد عبر مواقع التواصل، بوصفها “انتقادات غير صحيحة أبداً”.

وقد لفتت إلى أن “مي عمر حققت نجاحاً كبيراً في مسلسل لؤلؤ الذي عرض قبل انطلاقة الموسم الرمضاني الحالي، واستطاعت تجسيد الدور بشكل متألق.. هي موهبة حقيقية، والناس أحبت دورها وقالت إنها وضعت قدميها على أعتاب النجومية”.

وقالت الفناة سلوى في تصريحات لها أن ظهورها هذا العام يختلف ، ولا يوجد تشابه بين دورها في مسلسل الاختيار 2 ومسلسل نسل الأغراب، فلكل دور شخصيته الخاصة به.

كما وأوضحت أن دورها في “نسل الأغراب” أم صعيدية خائفة على أولادها، وتمتلك شعوراً متناقضاً بين الحنان والقوة في التعامل مع أبنائها، مشيرة إلى الملامح الشكلية المميزة للشخصية، ذات بشرة غامقة اللون، وتعبيرات القلق والصراع ترتسم عليها، وهو الصراع الموجود في المسلسل، الذي يختلف عن أعمالها السابقة. كما كشفت عن وجود “مفاجآت قادمة” في الصراع القائم بين غفران وعساف الغريب (أحمد السقا وأمير كرارة).

وبالنسبة “للإختيار 2” فقد شاركت كضيفة شرف، والشخصية تدور حول أم خائفة على ابنتها، وتتمنى لها الزواج، وتواجه صعوبات في التحرك من المنزل أثناء اعتصام رابعة ومحاصرة الإخوان له. وعبرت الفنانة عن فخرها بالمشاركة في هذا العمل الوطني.

ورصدت سلوى عثمان أصعب المشاهد في الاختيار 2، وهو مشهد عناصر الإخوان وهم يحيطون بمسجد رابعة العدوية، وهو المشهد الذي استغرق وقتاً طويلاً؛ لتجهيز الديكور، ومجهوداً شاقاً من قبل الممثلين؛ لإظهاره بصورة واقعية كما كان.

