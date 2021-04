أفادت بيانات أن قيمة واردات السعودية من تركيا ارتفعت في فبراير/شباط مقارنة مع الشهر السابق؛ لكنها ظلت أقل بكثير منها في العام الماضي عقب مقاطعة غير رسمية من المملكة.

حيث أظهرت بيانات الهيئة السعودية العامة للإحصاء اليوم، الأحد، أن الواردات من تركيا بلغت 24.5 مليون ريال (6.53 ملايين دولار) في فبراير/شباط، ارتفاعا من 14.1 مليون ريال قبل شهر؛ لكنها تظل أقل بنسبة 98% على أساس سنوي.

ولم تقر السعودية علنا قط بمقاطعة السلع التركية؛ لكن رجال الأعمال السعوديين تبنوا التحرك العام الماضي ردا على ما وصوفوه بعداء من جانب أنقرة، حيث اضطربت العلاقات بين البلدين في 2018 عقب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

كما قام بعض المصدِّرين الأتراك بتحويل مسارات السلع كحل التفافي، وفق ما قاله مصدرون وتجار لوكالة “رويترز” (Reuters)، وأثارت تركيا المسألة الشهر الماضي خلال اجتماع لمجلس السلع بمنظمة التجارة العالمية في جنيف، حيث هوت تركيا إلى المرتبة 67 من حيث الصادرات للمملكة، من المركز الـ11 في فبراير/شباط العام الماضي، وفقا للبيانات التي أظهرت أن الصين ما زالت تحتل الصدارة.

وأقرت الهيئة إن إجمالي قيمة صادرات السعودية ارتفعت 3% على أساس سنوي في فبراير/شباط بفضل الصادرات غير النفطية، كما وبلغت الصادرات 65.8 مليار ريال، ارتفاعا من 63.8 مليارا في فبراير/شباط 2020؛ لكن صادرات النفط تراجعت 0.7 مليار ريال بما يعادل 1.4% في الفترة نفسها مقارنة مع الشهر السابق. وتراجع إجمالي الصادرات السعودية 6.2 مليارات ريال أو 8.6%. (الدولار= 3.7507 ريالات سعودية)

The post واردات السعودية من تركيا ترتفع بعد مقاطعة غير رسمية من المملكة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ