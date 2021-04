الكويت تدقق في شحنات الفواكة اللبنانية عقب واقعه المخدرات

أكدت وزارة التجارة في الكويت بأن المنتجات اللبنانية أصبحت تحت أعين الرقابة الدقيقة، عقب قرار السعودية بحظر دخول الخضر والفواكه من لبنان بسبب استغلالها من قبل البعض لتهريب المخدرات.

وبدأت وزارة التجارة والصناعة في الكويت برصد مخزون الخضر والفواكه المتوافر في السوق المحلية وتفتيشه.

فيما أصدرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أعلنت فيه عن :”تأييد الكويت التام لقرار السعودية حظر دخول الخضر والفواكه من لبنان بسبب استغلالها من قبل البعض لتهريب المخدرات”.

كما و توصلت الجهات المختصة إلى اتفاق كي يسمح للشحنات اللبنانية التي دخلت حدود السعودية في طريقها إلى الكويت قبل نفاذ قرار المنع بدخول البلاد.

هذا وأعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات الجمعة الماضية، أن نسبة المضبوطات المخبأة في الخضار والفواكه الواردة من لبنان بلغت 75% من إجمالي ما تم ضبطه.

وأفاد المتحدث باسم المديرية النقيب محمد النجيدي أن “وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من كشف مخطط لشبكة جريمة منظمة، في تهريب مواد مخدرة مخبأة داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان”.

وقال: “نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في كشف عدة عمليات تهريب قادمة من لبنان داخل شحنات خضار وفواكه، من أبرزها ضبط أكثر من 20 مليون قرص (إمفيتامين) مخبأة داخل شحنة عنب، وأخرى داخل شحنة تفاح بلغت أكثر من 4 ملايين قرص (إمفيتامين) مخدر”.

وتابع: “ما صدر من بيان سابق حول ضبط كمية من الأقراص المخدرة بلغت 11 مليون قرص داخل شحنة من الإطارات قادمة من لبنان عبر ميناء جدة”.

وكانت المملكة العربية السعودية قد حظرت اليوم الجمعة، دخول الفواكه والخضار من الأراضي اللبنانية، أو نقلها عبر أراضي المملكة حتى تقديم لبنان ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.

جاء هذا الحظر، بعد إعلان السلطات السعودية، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان، إلى المملكة داخل شحنة (رمان).

وبحسب وسائل إعلام سعودية، تم اكتشاف المخدرات داخل ثمرات الرمان حيث وضعها المهربون.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، بعد ظهر اليوم، إن “الحظر سيبدأ من الساعة 9 صباحاً من يوم الأحد 25 أبريل الجاري وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”.

وأضافت الوزارة، أن ” الجهات المعنية في المملكة لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواء من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه”.

