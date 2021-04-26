الدولار.. استقرار نسبي في السوق الموازي السوداني

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني استقراراً نسبياً في تعاملات اليوم الإثنين، في السوق السوداء.

يحدث ذلك الاستقرار عقب ارتفاع تدريجي مستمر في الأيام الماضية لسعر الدولار، بسبب زيادة الطلب على العملة الخضراء مقابل العرض.

وبحسب حديث متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ” فإن سعر صرف الدولار استقر عند 392 جنيهاً.

في حين استقر سعر صرف الريال السعودي في الموازي السوداني عند 104 جنيهاً، بينما بلغ سعر صرف الدرهم 106 جنيهاً.

وفي المقابل لم يتغير صرف الدولار لدى البنك المركزي كثيراً، حيث بلغ 381.7484 جنيهاً للدولار الواحد.

وفي سياق آخر، أعلن الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار السوداني أن هناك بوادر من 8 دول لإعفاء الخرطوم من ديونها ، وذلك كنتيجة لمؤتمر باريس لدعم السودان .

حيث نقلت وكالة سبوتنيك الإخبارية عن الوزير تصريحه الذي قال فيه أن “ما لا يقل عن 8 دول أبدت رغبتها في إعفاء ديونها على السودان أبرزها أمريكا وفرنسا”.

و أوضح إبراهيم أن “الهدف من مؤتمر باريس الاقتصادي لدعم السودان هو إعفاء ديون السودان حتى يستطيع من جديد الحصول على قروض أو منح “.

و أشار إلى أن ” الخطط الآن تتجه نحو تنفيذ مشروعات اقتصادية بجانب إلى تأهيل السودان للاندماج في المنظومة الدولية وتوفير الفرص لجذب المستثمرين إلى البلد”.

“السودان سيقدم خلال مؤتمر باريس مشروعات لأربع قطاعات: الطاقة والتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية والنقل والاتصالات والتحول الرقمي”.

كما أكد الهادي على اعتماد النظام المالي المزدوج والتعامل به سيجعل التحويلات المالية طبيعية بين السودان وبين الدول الأخرى، لافتًا إلى فقد السودان لكثير من التعاملات الخارجية خلال عهد النظام البائد.

وبدوره أقر وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، بأن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف وانعكاساته على الاستيراد عموماً والمواد الخام خاصة.

وقال وزير الصناعة أن أسعارالسلع حالياً تشهد استقراراً رغم ارتفاعها، وفقاً لما أورد “السوداني”.

هذا وقد وعد الشيخ بتوفير الدقيق لمخابز أسواق المؤسسة التعاونية الوطنية، فضلاً عن إيجاد آلية لتوزيع الخبز في المناطق المكتظة بالسكان.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها وزير الصناعة على أسواق المؤسسة الوطنية التعاونية، التي أُنشئت لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السوداني.

وفي الوقت ذاته، أعاب الشيخ الزيادات التي طرأت على أسعار الفواكه واللحوم، لافتاً إلى أن المواطن إطمأن بسبب الوفرة في السلع وبكميات كبيرة.

داعياً لعدم “الهلع والتدافع” لشراء السلع بكميات كبيرة، مؤكداً لأن تجربة المؤسسة التعاونية الوطنية، نشاط يستحق الدعم والتمدد.

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