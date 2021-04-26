السودان يوقع اتفاقية لتصنيع المعادن بقيمة 70 مليون دولار

أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة كرتيف سوليوشن لاستكشاف وتطوير وتصنيع المعادن الصناعية بالبلاد بتكلفة أولية بلغت قيمتها (70) مليون دولار .

واتفق الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية مع شركة كرتيف على التعاون في عدد من المجالات وفقاً للقوانين واللوائح والسياسات المنظمة لأعمال التعدين في السودان.

ومن جانبة، أكد د. عبدالله الكردي وكيل وزارة المعادن على ضرورة توطين المعادن الصناعية بالبلاد، منتقداً السياسات الحالية، وقال إنها اقعدت بصناعة الذهب محلياً.

وفي السياق، توفي ثلاثة معدنين، أمس الأحد، بمنجم ام دريساية للذهب بادارية فوجا بمحلية النهود بولاية غرب كردفان، وذلك اثر انهيار بئر غير مقننة

وأكد منسق لجان المقاومة بـادارية فوجا،احمد محمد مهدي:” انهيار البئر خلف ثلاثة شهداء وجريحان ، ويأتي ذلـك بعد أن تعرض المنجم للانهيار للمرة الثالثة”.

وتابع:” حيث انهار قبل ۳ أشهر وراح ضحيته ٦ من المعدنين وعدد من الجرحى مما دفع سلطات الولاية لحظر العمل فيه، ثم تعرض ذات المنجم للانهيار مرة أخرى الاسبوع الماضي راح ضحيته ٤ من معدنين”، وفقا لموقع الراكوبة نيوز.

وفي السياق متصل، كشفت شركة ذهب مغربية تعمل بمجال التنقيب في السودان، في وقت سابق عن اتمامها صفقة مع وانباو الصينية للتعدين تستحوذ بموجبها على 65 بالمئة من مشاريع توسعة منجم ذهب قبقبة السوداني.

وأوضحت شركة مناجم المغربية في بيان أن من المتوقع أن تصل تكلفة خطط التوسع إلى 250 مليون دولار لزيادة الإنتاج إلى 200 ألف أوقية (أونصة)، حسبما أفادت إذاعة راديو (مونت كارلو الدولية).

وأضافت أن الاستحواذ ينسجم مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى التوسع في السودان والقارة الإفريقية عموما.

وإلى جانب المغرب والسودان، تعمل الشركة الذهب المغربية في جمهورية الكونجو الديمقراطية وإثيوبيا والجابون وغينيا كوناكري وساحل العاج ومالي.

وفي شهر ديسمبر الماضي كشفت السلطات في السودان عن اتفاقه مع شركتين من المغرب والصين لتنقيب الذهب في أراضيه وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2022.

والشركتان هم، مناجم المغربية، و”وامبو صحاري” الصينية، اللتان تعملان في مجال التنقيب عن الذهب وفقًا لـ(الأناضول).

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