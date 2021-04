بنك السودان المركزي يتوجه لتوفير موارد تغطي العجز في النقد

أكد نائب محافظ بنك السودان المركزي، محمد أحمد بشرى، اليوم الاثنين، عن توجهات جديدة لبنك السودان المركزي لتوفير موارد لتغطية العجز في النقد والسلع العاجلة.

حيث يتجه البنك لإنفاذ سياسة جديدة بتدخله في سوق النقد الأجنبي وتوفير موارد بالنقد الأجنبي للبنوك التجارية لمقابلة توفير السلع الاستراتيجية العاجلة في السوق وتغطية العجز في النقد الأجنبي.



كما وأكد بشرى أنه تم توفر احتياطي كاف من النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي لمقابلة ذلك في إطار سياسة ضبط سعر الصرف التي تم تنفيذها في الفترة الماضية مطلع فبراير الماضي.

وفي سياق آخر، أعلن الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار السوداني أن هناك بوادر من 8 دول لإعفاء الخرطوم من ديونها ، وذلك كنتيجة لمؤتمر باريس لدعم السودان .

حيث نقلت وكالة سبوتنيكالإخبارية عن الوزير تصريحه الذي قال فيه أن “ما لا يقل عن 8 دول أبدت رغبتها في إعفاء ديونها على السودان أبرزها أمريكا وفرنسا”.

و أوضح إبراهيم أن “الهدف من مؤتمر باريس الاقتصادي لدعم السودان هو إعفاء ديون السودان حتى يستطيع من جديد الحصول على قروض أو منح “.

و أشار إلى أن ” الخطط الآن تتجه نحو تنفيذ مشروعات اقتصادية بجانب إلى تأهيل السودان للاندماج في المنظومة الدولية وتوفير الفرص لجذب المستثمرين إلى البلد”.

“السودان سيقدم خلال مؤتمر باريس مشروعات لأربع قطاعات: الطاقة والتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية والنقل والاتصالات والتحول الرقمي”.

كما أكد الهادي على اعتماد النظام المالي المزدوج والتعامل به سيجعل التحويلات المالية طبيعية بين السودان وبين الدول الأخرى، لافتًا إلى فقد السودان لكثير من التعاملات الخارجية خلال عهد النظام البائد.

وبدوره أقر وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، بأن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرفوانعكاساته على الاستيراد عموماً والمواد الخام خاصة.

وقال وزير الصناعة أن أسعارالسلع حالياً تشهد استقراراً رغم ارتفاعها، وفقاً لما أورد “السوداني”.

هذا وقد وعد الشيخ بتوفير الدقيق لمخابز أسواق المؤسسة التعاونية الوطنية، فضلاً عن إيجاد آلية لتوزيع الخبز في المناطق المكتظة بالسكان.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها وزير الصناعة على أسواق المؤسسة الوطنية التعاونية، التي أُنشئت لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السوداني.

وفي الوقت ذاته، أعاب الشيخ الزيادات التي طرأت على أسعار الفواكه واللحوم، لافتاً إلى أن المواطن إطمأن بسبب الوفرة في السلع وبكميات كبيرة.

The post بنك السودان المركزي يتوجه لتوفير موارد تغطي العجز في النقد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ