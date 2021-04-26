أول زيارة له للقيادة العامة.. حمدوك في ضيافة البرهان

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسحلة، عبد الفتاح البرهان، بهيئة الأركان المشتركة، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ويرافق حمدوك في هده الزيارة كل من وزير شؤون مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية ووزير الدفاع، وفقاً لـ”السوداني”.

هذا وقد تفقد رئيس مجلس الزيارة ورئيس مجلس الوزراء، المعرض المقام داخل الهيئة، حيث أنه يضم لوحات قادة الثورة المهدية.

إلى جانب معرض الأسلحة والذخائر التي قام الجيش باستخدامها فى المعارك.

الجدير بالذكر أن هناك اجتماع تنويري لرئيس الوزراء يجري في هذه اللحظات.

وفي سياق آخر، أعلن عبد الله حمدوك إلغاء الحكومة لمشروع بناء سدين شمال البلاد ، كان قد وضعه نظام الرئيس السابق عمر البشير.

حيث قال رئيس الحكومة في تصريح له أن التوجهات الحكومية اليوم تذهب نحو خطط تكون فيها المجتمعات المحلية شريكا أصيلا في القرار وفي الاستفادة من عوائد المشاريع.

على صعيد منفصل، صادق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، على قرار ولاية الخرطوم بإيقاف جميع الألعاب بمنتزه الرياض العائلي حتى تتم مراجعتها وسائل السلامة فيها.

وجاء قرار حمدوك بعد عطل في لعبة “الساقية” يوم الخميس الماضي، أدى إلى تعلق عدد من الأطفال وأسرهم في “ساقية” المنتزه وتسبب في ذعر كبير كبيرة سيما عند الأطفال العالقين.

وكتب حمدوك يوم الخميس الماضي عبر صفاحه بوسائل التواصل: “فجر اليوم ولخمس ساعات حبسنا أنفاسنا جميعاً ونحن نتابع عن كثب عملية الإنقاذ البطولية للأطفال وأُسرهم بساقية منتزه الرياض الخرطوم بواسطة قوات الدفاع المدني واستجابتهم السريعة للوصول لموقع الحادث الصعب”.

وقال حمدوك إن الأطفال وعائلاتهم الذين خرجوا للترويح عن أنفسهم في أمسية رمضان وجدوا أنفسهم في خضم حادث مرعب، الأمر الذي يدفع الدولة باتخاذ إجراءات تمنع تكرر هذه الحادثة.

وأضاف: “لذلك فإننا ندعم قرار إيقاف جميع الألعاب الصادر من حكومة الولاية لحين مراجعتها والتأكد من سلامتها، واكتمال التحقيق في أسباب هذا الحادث”.

وتقدم حمدوك بالشكر إلى قوات الدفاع المدني وطواقم الإسعاف ومختلف المؤسسات الولائية والمواطنين الحاضرين، لجهدهم المقدر لإنقاذ جميع الأشخاص العالقين، حسبما أفادت (جريدة الديمقراطي).

بدوره قال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء عمر عبد الماجد بأن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات لدى العالقين في ساقية منتزه الرياض، كاشفًا بأن الحادث جاء نتيجة جنوح لإحدى أعمدة اللعبة.

The post أول زيارة له للقيادة العامة.. حمدوك في ضيافة البرهان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ