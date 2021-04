الصدر: أخشى أن تكون حادثة مشفى ابن الخطيب ضمن حوادث متتالية

أعرب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر ، اليوم، عن خشيته من أن تكون حادثة مشفى ابن الخطيب متعمدة وضمن سلسلة حوادث متتالية.

حيث غرد الصدر على صفحته الرسيمة في تويتر قائلا: “أعزي نفسي قبل أن أعزي ضوي الضحايا الذين ذهبوا ضحية الإهمال والفساد في مشفى ابن الخطيب..”، مضيفا: “بيد أني أخشى أن يكون ذلك الحادث الأليم ضمن حوادث ستكون متتالية من أجل أهداف يضمرها بعض المخربين لاستهداف أمن العراق لاسيما مع اقتراب الانتخابات وخصوصا مع اضمحلال فرصهم في الفوز بها وتراجع شعبيتهم بسبب أفعالهم غير الوطنية..”

وأضاف: “من هنا أحذر الجميع من زج الشعب والأبرياء في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.. فالتنافس على الانتخابات إنما هو تنافس من أجلهم وأجل أمنهم ولقمتهم بل وكرامتهم لا من أجل أذاهم وضررهم..”

وتابع الصدر قائلا: “إن كان وزير الصحة مقصرا فعلى رئيس الوزراء إقالته فهو من اختاره ضمن وزارات أخرى مستقلة كان من المفترض أن تكون للكتلة الأكبر..”

وفي الأمس، انتشر فيديو مسجل يوثق اللحظة الأولى التي انفجرت فيها أنابيب الأوكسجين في مشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد يوم أمس.

ونقلا عن وكالة RT العربية، انتشر فيديو مسجل يظهر انفجار قنينة داخل إحدى ردهات المرضى حيث يتعالج المصابون بفيروس كورونا.

وعند انفجار الأسطوانة التهمت النيران الأسطوانات الأخرى لتنفجر واحدة تلو الأخرى مسببة انفجاراً عنيفاً.

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق إلى 82 قتيلا و110 جرحى بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية العراقية.

وفي السياق، تقدم الفنان العراقي الشهير، كاظم الساهر، أمس الأحد ، بالعزاء لأسر وضحاها كارثة حريق مشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد.

وكتب الفنان كاظم ساهر عبر حسابه الشخصي على مع “الإنستجرام” : “ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب”.

واكمل السهر قائلا “نسأل الله أن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل. إنا لله وإنا إليه راجعون”، وفقا لموقع فيتو.

يذكر أن رئيس الوزراء العارقي مصطفى الكاظمي امر بـ “بالتحقيق الفوري في اسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة” .

كما أمر الكاظمي بـ”بمنح عائلات شهداء الحادث كل حقوق الشهداء، وتوجيه امكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق”.

The post الصدر: أخشى أن تكون حادثة مشفى ابن الخطيب ضمن حوادث متتالية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ