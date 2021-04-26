بابا الفاتيكان: مأساة المهاجرين الجديدة في المتوسط تدعو للشعور بالخزي

الفاتيكان 26 أبريل 2021 (وال) -ذكرت وكالة رويترز الإخبارية، إن البابا فرنسيس قال “الآن هو وقت الشعور بالخزي”، بعدما ثارت مخاوف من غرق ( 130 ) مهاجرا في البحر المتوسط، واتهمت منظمة تابعة للأمم المتحدة دولا بعدم الاستجابة لاستغاثاتها.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت منظمة “إس.أو.إس ميديتراني” الإنسانية الفرنسية يوم الجمعة الماضي، أن سفنا تجارية وسفينة تابعة لمؤسسة خيرية تجوب مياه البحر المتوسط، بحثا عن زوارق المهاجرين عثرت على ( 10 ) جثث طافية بالقرب من زورق مطاطي مقلوب في المياه الدولية، بالقرب من ليبيا يعتقد أن ( 130 ) شخصا كانوا على متنه.

وقال البابا للمئات في ساحة القديس بطرس خلال لقاء أسبوعي أمس الأحد “أعترف لكم بأنني أشعر بألم شديد لوقوع مأساة أخرى في البحر المتوسط”.

وأضاف “هؤلاء الناس.. أرواح بشرية توسلوا على مدار يومين كاملين، طالبين دون جدوى مساعدة لم تصل.. والآن وقت الشعور بالخزي”.

وقالت صفاء مسهلي المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة” إن الدول وقفت موقف التحدي، ورفضت التحرك لإنقاذ أرواح أكثر من ( 100 ) شخص”.

وطلب البابا الصلاة على أرواح المهاجرين الذين هلكوا في البحر وكذلك “لمن يمكنهم المساعدة لكنهم يفضلون أن يشيحوا بوجوههم”.(وال الفاتيكان) س خ.

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