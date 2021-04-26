السودان قبل مؤتمر باريس الاقتصادي يبحث تعزيز سبل التجارة مع المانيا

بحث اجتماع مشترك اليوم بين اتحاد الغرف التجارية والسفارة الألمانية بالخرطوم كيفية المساعدة في رفع جودة الصادرات السودانية لتتواءم والمتطلبات الدولية والايفاء بالمواصفات الأوربية لدخول الأسواق الأوربية وعودة البنوك الألمانية للعمل بالسودان.

وأوضح أمين المال باتحاد الغرف التجارية الأستاذ إبراهيم أبوبكرالصديق في تصريح تابعه المراسل عقب الاجتماع المشترك مع سعادة توماس تيرسي سفير المانيا بالخرطوم

وميشيل سولتج الملحق التجاري بالسفارة بحضور أمين العلاقات الخارجية بالغرف التجارية هاني فاروق ورئيس الغرفة القومية للمستوردين شهاب الدين الطيب

اوضح أن الاجتماع بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين السودان والمانيا وكيفية مساهمة المانيا لتأهيل المعامل وانسياب الصادرات من الخضر والفاكهة والحبوب الزيتية واللحوم وفق متطلبات الاتحاد الأوربي للأسواق الأوربية.

وأشار أمين المال بالغرف التجارية الى أن السفير الألماني أمن خلال اللقاء على مشاركة القطاع الخاص الوطني في المعارض الألمانية ومساعدة الشركات للمشاركة

وتقديم المساعدات الفنية المطلوبة لمعامل الصادرات السودانية من الحبوب الزيتية والخضروات والفواكه لتواكب المعامل الحديثة وتمكينها من الدخول لأسواق الدول الأوربية بتقديم التسهيلات اللازمة .

لافتاً الى أن الاجتماع أكد على ضرورة الالتزام بالشفافية المطلوبة بجانب العمل على إعادة التعامل مع مؤسسة ضمانات هيرمس الألمانية للتأمين الائتماني للصادرات والواردات وعودة البنوك الألمانية للعمل في السودان خاصة كميرس بنك، وربط إتحاد الغرف التجارية بالغرف التجارية الألمانية.

حمدوك

وقبل فترة وجيزة شدَّد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك على أهمية مؤتمر باريس المزمع عقده في مايو المقبل بتنظيم من الحكومة الفرنسية

في خلق شراكات استثمارية بين السودان والدول الأخرى خاصة في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات، فضلاً عن المساهمة في معالجة واعفاء ديون السودان.

جاء ذلك لدى ترؤسه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس وذلك بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، الصناعة، الاستثمار والتعاون الدولي، الطاقة والنفط، النقل، الزراعة والغابات، والمعادن بالإضافة لمستشاري رئيس مجلس الوزراء.

واستمع الاجتماع إلى تقارير من الوزارات المعنية حول سير عملية الاعداد والتحضير للمؤتمر فضلاً المشاريع التي ستطرحها الحكومة خلال المؤتمر والتي تشمل مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات.

وأمن الاجتماع على ضرورة عمل الوزارات المعنية في شكل قطاعات بحسب الموضوعات والمشروعات التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر موجهاً في هذا الصدد بأن تعمل الوزارات على إعداد ملف متكامل حول ديون السودان وإعداد ملفات ومشاريع حول الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأوصى الاجتماع بضرورة تكثيف عمل الاجتماعات الفنية على مستوى وكلاء الوزارات المعنية وذلك لتسهيل عمل الاجتماعات الوزارية في إكمال الإعداد والتحضير لإنجاح المؤتمر.

واستعرض الاجتماع برنامج مؤتمر باريس الذي سيبدأ بمنبر استثماري اقتصادي يخاطبه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء، بعده سيعقد اجتماع يحضره بعض الرؤساء

كما سيشارك ممثلو المجتمع المدني السوداني في منبر المجتمع المدني هذا وسيشارك رئيس مجلس الوزراء في القمة الأفريقية الفرنسية التي ستعقد في اليوم الثاني للمؤتمر.