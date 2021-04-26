سوريا.. ضبط كمية ضخمة من المخدرات داخل (بيك آب)

تمكّنت الأجهزة الأمنية في سوريا، اليوم الإثنين، من ضبط كميات هائلة من مادتي الحشيش والكبتاغون في ريف محافظة حمص الجنوبي الغربي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن المواد المخدرة تم ضبطها في سيارة من طراز (بيك آب)، حيث كانت تتواجد فيها كمية كبيرة من المخدرات.

وبعد متابعة الأجهزة الأمنية، لحركة سيارة (بيك آب) وبمقاطعة المعلومات المتوافرة عن طريق البحث والتقصي والتدقيق تم إيقاف السيارة في الريف الجنوبي الغربي لمدينة حمص قبل مسافة قصيرة من وصولها إلى الأوتوستراد الدولي حمص -دمشق.

وقام عناصر الأمن، بتفتيش السيارة ليتبين وجود مخابئ سرية فيها تحوي كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون ومادة الحشيش المخدرتين.

يذكر أن ظاهرة تعاطي المخدرات انتشرت وسط الشباب وأخذت بالنمو تدريجيًا بشكل ملحوظ في مناطق شمال سوريا التي تفرض عليها هيئة تحرير الشام سيطرتها العسكرية والأمنية.

ويؤكد أحد العاملين في مركز “إنقاذ روح” المتخصص في علاج حالات الإدمان وأمراض أخرى في مدينة الدانا شمال إدلب، أن المركز يستقبل بشكل شهري من 30 إلى 40 حالة بشكل تقريبي يعانون من حالات الإدمان بشكل عام من أرياف إدلب وحلب، حسبما أفاد (المرصد السوري لحقوق الإنسان).

ويقوم دور المركز على استقبال المدمن وعلاجه بشكل دقيق، يعطى أولاً أدوية معينة لتخليص جسمه من تأثير المخدرات لفترة تصل إلى 15 يوم، ثم ينقل لمصح يقوم عليه اخصائيون يتابعون حالته حتى الشفاء التام من الإدمان.

ويضيف أن من بين حالات الإدمان هناك الإدمان على الحشيش بنسبة كبيرة، ثم يأتي بعد ذلك الإدمان على الترامادول والكبتاغون، والذي يشبه تأثيرها لحد كبير نتائج وتأثير تعاطي المخدرات.

ويختم حديثه قائلاً: يجب العمل بجدية من قبل الجميع للحد من هذا انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بجميع أنواعها في الشمال سوريا، ومساعدة المدمنين على التخلص منها فالمخدرات مدمرة لجسم الإنسان وحياته النفسية والاجتماعية أيضاً.

وفي آذار/ مارس الماضي، قامت السلطات الأردنية بإحباط محاولتي تسلل لتهريب كميات من المخدرات من الأراضي السورية الى الأردن.

وحول العملية صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى تراجع الأشخاص المهربين إلى داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (1060 كف حشيش) و (214 ألف حبة كبتاغون)، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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