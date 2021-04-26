لجنة التحقيق المستقلة التي شكلها النائب العام في قضية شهداء ديسمبر تصل القضارف

وصلت القضارف اليوم لجنة التحقيق المستقلة المختصة في قضية شهداء ثورة ديسمبر المجيدة بالقضارف التي شكلها النائب العام مؤخراً.

وشدد والي القضارف د.سليمان علي ضرورة تحقيق العدالة والوصول للجناة الذين إرتكبوا جرائم ضد ثوار القضارف وقال إن اللجنة ستشرع فوراً في التحري وتلقي المعلومات والإستماع للشهود للتوصل إلى الجناة والمجرمين.

ودعا لجان المقاومة وموطني القضارف للإدلاء بشهاداتهم ومساندة اللجنة لإنجاز مهامها وأضاف أن حكومة القضارف تعطي ملف الشهداء ورعاية أسرهم أهمية كبرى عبر اللجنة الخاصة برعاية الشهداء التي شكلها في وقت سابق.

و اضاف أن لقائه مع النائب العام مؤخراً حقق إختراقاً كبيراً فيما يلي تسريع وتيرة تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين وأكد والي القضارف لدى مخاطبته بمنزله أمس لجان المقاومة بالقضارف عقب إفطار رمضانيّ جدية الحكومة في محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.

توزيع

وفيما يتعلق بتنظيم وتوزيع الوقود دعا الوالي لجان المقاومة لمساندة اللجان الجديدة المختصة في هذا الجانب، والقضاء على ظواهر التجنيب والسوق السوداء والممارسات خارج القانون.

جدير بالذكر أن النائب العام تاج السر الحبر شكل لجنة لمباشرة إجراءات التحري في دعاوى شهداء ثورة ديسمبر ٢٠١٨م بولاية القضارف برئاسة رئيس نيابة عامة صديق احمد النور وعضوية كل من وكيل نيابة أول صهيب عبد اللطيف رئيسا مناوبا، وكيل نيابة ثاني عمر عبد القادر الطيب مقرراً ومحمد زين المحامي عضواً.

وحدد القرار إختصاصات اللجنة في التحري وإكمال الإجراءات في البلاغات المتعلقة بشهداء ولاية القضارف وتقديم المتهمين للمحكمة،

وتمثيل الإتهام أمام المحكمة ومباشرة السلطات التي يقررها قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م وقانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧م ومنح القرار اللجنة الحق في الإستعانة بمن تراه مناسباً وأتخاذ جميع الإجراءات لحماية الشهود .