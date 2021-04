الفنان أحمد سعيد عبد الغني يتحدث للمرة الأولى عن دوره بمسلسل الاختيار2

أبدى الفنان المصري أحمد سعيد عبد الغني عن سعادته وفخره بتأديته إحدى الأوار الرئيسية بمسلسل الاختيار2، وهي شخصية ضابط أمن وطني لقي حتفه في إحدى العمليات.

وعلق أحمد سعيد عبد الغني لأول مرة عن دوره في المسلسل، وذلك حينما نشر صورة عبر حسابه على إنستغرام، يوجد بها الشخصية الحقيقية التي يجسدها في المسلسل بجانب صورة له.

وكتب عبد الغني معلقًا على الصورة: “شرف ليا إني أجسد شخصيه البطل الشهيد أحمد فايز في مسلسل عظيم وهو الاختيار.. النجاح من عندك يا رب وتحيا مصر”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وظهر الفنان أحمد سعيد عبد الغني في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الاختيار2، حيث يجسد شخصية ضابط الأمن الوطني أحمد فايز.

وتعاون أحمد سعيد في الحلقة مع النجم كريم عبد العزيز الذي يجسد شخصية المقدم “زكريا”، حيث تعاونا في القبض على أفراد خلية إرهابية كانت مختبئة في منطقة الجزية.

ولقي العقيد أحمد فايز حتفه في العام 2017، في صحراء منطقة الواحات بالجيزة وهو مواليد السبعينات من القرن الماضي، وهو أحمد ضباط فرقة المهام الخاصة نظرًا لكفاءته المهنية.

على صعيد منفصل، علقت الممثلة المصرية سلوى عثمان، على الانتقادات التي تم توجيهها إلى الفنانة مي عمر، بطلة مسلسل نسل الأغراب، وزوجها المخرج محمد سامي، لجهة دفع البعض بأن الأخير يجامل زوجته بالعمل معه في الأعمال الدرامية.

حيث أقرت سلوى عثمان -التي جسدت في “نسل الأغراب” دور سيدة صعيدية- إن “مي عمر فنانة مجتهدة جداً، وتطور من أدائها،

كما أن شكلها مقبول لدى الناس، والأدوار التي تقوم بها مناسبة”، نافية تلك الاتهامات التي تتردد عبر مواقع التواصل، بوصفها “انتقادات غير صحيحة أبداً”.

وقد لفتت إلى أن “مي عمر حققت نجاحاً كبيراً في مسلسل لؤلؤ الذي عرض قبل انطلاقة الموسم الرمضاني الحالي، واستطاعت تجسيد الدور بشكل متألق.. هي موهبة حقيقية، والناس أحبت دورها وقالت إنها وضعت قدميها على أعتاب النجومية”.

وقالت الفناة سلوى في تصريحات لها أن ظهورها هذا العام يختلف ، ولا يوجد تشابه بين دورها في مسلسل الاختيار 2 ومسلسل نسل الأغراب، فلكل دور شخصيته الخاصة به.

