الإمارات.. زيادة كبيرة في إصابات كورونا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 1,759 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما سجلت الإمارات حالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أورد “سونا”.

وبحسب الصحة الإماراتية فإن إجمالي إصابات كورونا وصل إلى 512,497 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1,573 حالة وفاة.

وفي ذات السياق، قررت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، يوم الخميس، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند، في إطار جهود كبح وباء كورونا.

ووفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فإن القرار يشمل الناقلات الوطنية والأجنبية القادمة من الهند, وكذلك ركاب العبور (الترانزيت) القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند.

كما أشارت الهيئة، في بيان أصدرته الخميس، أنه يشترط على القادمين من الهند عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوماً لكي يسمح لهم بدخول الدولة.

ويسري القرار اعتبارا من الساعة 23:59 من يوم السبت الموافق 24 أبريل 2021 ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.

وأكدت الهيئة أيضا استثناء رعايا دولة الإمارات والبعثات الدبلوماسية بين البلدين والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية من هذا القرار، على أن يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا لمدة 10 أيام وفحص PCR في المطار، وكذلك في اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة.

وتشمل الإجراءات خفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة، على أن يتم قبول الفحوص الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code .

وجاء القرار استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكافة الجهات المعنية في الدولة للحد من انتشار جائحة “كوفيد–19“.

حيث صرحت الهيئة إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع الوبائي في الهند، وفي إطار التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج الدولة التي تراقب تطورات الأوضاع بشكل مستمر للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني.

وأهابت الهيئة بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية، دون أي تأخير أو التزامات أخرى.

