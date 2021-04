عون يطالب الأجهزة الأمنية بتشديد الخناق على عمليات التهريب

حث الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الاثنين، الأجهزة الأمنية، للتشديد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها.

وقد جاءت دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون ، بعد أن حظرت السعودية استيراد المنتجات اللبنانية، وعزت ذلك إلى الزيادة في عمليات تهريب المخدرات باستخدامها، وفق ما ذكرت “رويترز”.

كما ودعت السلطات اللبنانية المملكة العربية السعودية، لإعادة النظر بقرارها حظر استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية أو المرور بأراضيها.

وكانت الجمارك السعودية في ميناء جدة، قد تمكنت، الجمعة، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، بلغت أكثر 5.3 ملايين حبة، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.

حيث أوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم أنه “وفقا لمعايير الخطورة، تم استهداف الإرسالية التي كانت في طريقها من جمهورية لبنان إلى المملكة”.

مضيفا : “عند وصولها إلى الميناء، تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على 5.383.400 حبة كبتاغون مخبأة داخل إرسالية فاكهة رمان، بحيث جرى إخفاء تلك الكمية الكبيرة من الحبوب بطريقة فنية داخل ثمار الرمان”.

وكذلك بيّن النعيم أنه جرى بعد ضبط الممنوعات “إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وبفضل من الله تم ضبط المستقبِل داخل المملكة”.

وفي أعقاب ضبط شحنة المخدرات، قررت السعودية منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية للبلاد، أو العبور من خلال أراضيها، ابتداء من الأحد.

زيادة على إعلان المملكة منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات ضدها.

