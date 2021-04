قناة السويس تنفي اعتقال السلطات المصرية طاقم “إيفرغيفن”

نفى رئيس هيئة قناة السويس المصرية، اللواء أسامة ربيع، الإثنين، الأنباءا التي تحدثت عن اعتقال السلطات المصرية لطاقم سفينة “إيفرغيفن”.

وأكّد ربيع، “عدم ممانعة هيئة قناة السويس من مغادرة الطاقم أو استبداله على أن يتم ضمان وجود النسبة الكافية من البحارة اللازمة لتأمين السفينة، وفي ظل استمرار وجود ربان السفينة بصفته الحارس القضائي على السفينة وما تحمله من بضائع”.

كما شدد اللواء المصري، على “حرص الهيئة على ضرورة إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية (إيفرغيفن)”، معرباً عن أمله في أن “تثمر المحادثات الأخيرة عن اتفاق قريب في ظل التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة تقديرا للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، وتفهما للظروف المحيطة في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا على صناعة النقل البحري”.

وأكمل ربيع، قائلاً: إن “الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، مع الالتزام الكامل بما تقره الأعراف الدولية في مثل تلك الحالات”، بحسب ما ذكر موقع “روسيا اليوم”.

وكانت هيئة قناة السويس قد سمحت لشخصين من طاقم سفينة إيرغيفن، بالمغادرة إلى بلدهم بسبب ظروف شخصية طارئة، وذلك بعد مفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة.

كيف استعانت مصر بالظواهر الطبيعية لإخراج سفينة إيفرغيفن؟

بعدما نجحت مصر في استغلال ظاهرة طبيعية في القناة لتنفيذ عملية تعويم السفينة الجانحة ،تنفس العالم الصعداء بعد أن تحركت السفينة “إيفرغيفن” العالقة في قناة السويس من موقعها السابق في قلب المجرى الملاحي للقناة،.

وكانت قد تضاربت الأنباء عن نجاح عملية تعويم السفينة الجائحة، حيث نفت هيئة قناة السويس خبراً لوكالة رويترز، نقلت فيه الأخيرة عن شاهد عيان قوله، إن السفينة عادت لوضعها السابق الذي يعرقل الملاحة جراء الرياح الشديدة.

وبالفعل أظهرت صور الأقمار الصناعية ومشاهد بثها التليفزيون المصري أن السفينة استقرت وسط القناة تقريباً، بمحاذاة ضفتيها بشكل طولي إلى حد كبير، مما أظهر أنها خرجت من الوضع الذي يعرقل الملاحة، وأنه تم تخليص غاطسها من قاع القناة الذي كانت غرست به، وهو يعني نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة.

وبعد ذلك بدأت عملية جر السفينة من قبل زوارق القطر إلى منطقة البحيرات المرة حيث ستخضع للفحص لنحو ثلاثة أيام، حسبما قال الفريق مهاب مميش مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية لقناة “سكاي نيوز عربية”.

وجاء تعويم السفينة الجانحة، بعد نحو أسبوع من الأزمة التي أثارت القلق في العالم جراء تعطل الملاحة في قناة السويس التي ينتقل عبرها نحو 13% من حجم التجارة العالمية.

