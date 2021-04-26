سودانيون يلقون حتفهم غرقًا في البحر المتوسط باتجاه أوروبا

توفي 130 شخصًا غرقًا من بينهم سودانيون خلال رحله للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط باتجاه أوروبا، بعدما غرق مركبهم البلاستيكي.

ووقع الحادث يوم الثلاثاء الماض، بسبب الأمواج العالية التي تجاوزت الـ6 أمتار بالبحر المتوسط، حيث وصلت سفن إنقاذ لإنقاذهم من تلك الأمواج ولكن الأمواج العالية لم تمكنهم من انتشال الغرقى، حسبما أفادت صحيفة (الصيحة) السودانية.

وقالت مصادر مطلعة إن جميع من كانوا على متن المركب المطاطي الذي غرق في البحر المتوسط باتجاه أوروبا لم ينج منهم أي شخص وتوفوا جميعهم جراء الأمواج العالية والرياح القوية.

وذكرت المصادر إن الجهات الرسمية لم تتعرف حتى الآن على هويات جميع الغرقى، وما إذا كانوا جميعهم سودانيون أم هنالك ضحايا من جنسيات أخرى.

على صعيد منفصل، أعلنت القوات المسلحة في السودان عن إحباط عملية تهريب عشرات المهاجرين الإثيوبيين عبر الحدود إلى العاصمة الخرطوم.

وقالت في تعميمٍ صحفي، اليوم السبت: “تمكنت استخبارات الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف بالاتجاه الاستراتيجي الشرقي من توقيف عصابة اتجار بالبشر بمنطقة “مهلا” شرق سندس بمحلية القلابات الشرقية المتاخمة لإقليم الأمهرا الإثيوبي كانت بصدد تهريب 40 فتاة وشاب إثيوبي”.

وقال قائد الفرقة الثانية مشاة حيدر الطريفي إن القوات المسلحة في السودان حريصة على التصدي لعصابات الاتجار بالبشر والمخدرات لما تمثله من تهديد للبلاد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

وأضاف قائد الفرقة: “إننا نعمل وفق الدستور لحماية المدنيين والمزارعين والرعاة وكذا العمل على تأمين إكمال عمليات الحصاد وتأمين تحركات الرعاة داخل الأراضي السودانية”.

وفي شهر فبراير الماضي، تمكنت قوات بالشرطة السودانية بولاية القضارف الواقعة شرقي السودان من تحرير 10 فتيات إثيوبيات من عصابة اتجار بالبشر كانت في طريقها لتهريب 21 مواطنًا إثيوبيًا.

وتنشط عصابات في حدود السودان الشرقية المحاذية لإثيوبيا، في عمليات اتجار بالبشر على الرغم من الاشتباكات العسكرية بين قوات البلدين، في عمليات تقول الخرطوم إنها تهدف إلى استرداد مساحات محتلة.

وقال مدير شرطة ولاية القضارف، اللواء صابر الله جابو فضل السيد، في تصريح صحفي: “نجح فريق ميداني من شرطة محلية القلابات الغربية في تحرير 12 إثيوبي من ضحايا عاصبة اتجار بالبشر “، وفقًا لموقع (سودان تريبون).

وتحركت قوة مشتركة من تشكيلات الشرطة إلى منطقة ود ضعيف، بعد وصول معلومات عن العملية.

وأوقفت القوة المشتركة سيارة من طراز “برادو” كانت تقل 21 إثيوبي بينهم 10 فتيات، ومن ثم تحريرهم.

The post سودانيون يلقون حتفهم غرقًا في البحر المتوسط باتجاه أوروبا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ