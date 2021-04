السودان.. تذمر وسط عملاء “بنك الخرطوم” بسبب “الشبكة طاشة”

كشفت جولة داخل بنك الخرطوم، عن اذدحام خانق داخل البنك فرع “شرق النيل” بسبب خروج النظام الشبكي عن الخدمة “الشبكة طاشة”.

الأمر الذي أدى إلى تذمر المواطنين والعملاء بسبب عرقلة الإجراءات وإعاقة تقديم الخدمات البنكية في بنك الخرطوم، وفقاً لما جاء في “الانتباهه أون لاين”.

هذا وقد أفاد أحد المواطنين السودانيين أثناء تواجده بالبنك، موضحاً أنهم يأتون إلى البنك بصورة يومية في الصباح الباكر، قبل مواعيد العمل، على حد قوله.

بغرض إجراء المعاملات البنكية في وقت مبكر ووجيز، ليتفاجأوا من الموظفين بعدم توفر الشبكة، مما يجبرهم على الانتظار.

وعند استفسارهم من موظف البنك، تكون الإجابة على حد تعبيره، “الشبكة لا تأتي في زمن محدد، قد تستمر لساعات، وإحتمال ليوم”.

في سياق آخر، يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني استقراراً نسبياً في تعاملات اليوم الإثنين، في السوق السوداء.

يحدث ذلك الاستقرار عقب ارتفاع تدريجي مستمر في الأيام الماضية لسعر الدولار، بسبب زيادة الطلب على العملة الخضراء مقابل العرض.

وبحسب حديث متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ” فإن سعر صرف الدولار استقر عند 392 جنيهاً.

في حين استقر سعر صرف الريال السعودي في الموازي السوداني عند 104 جنيهاً، بينما بلغ سعر صرف الدرهم 106 جنيهاً.

وفي المقابل لم يتغير صرف الدولار لدى البنك المركزي كثيراً، حيث بلغ 381.7484 جنيهاً للدولار الواحد.

ومن جهته أقر وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، بأن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف وانعكاساته على الاستيراد عموماً والمواد الخام خاصة.

وقال وزير الصناعة أن أسعارالسلع حالياً تشهد استقراراً رغم ارتفاعها، وفقاً لنا أورد “السوداني”.

هذا وقد وعد الشيخ بتوفير الدقيق لمخابز أسواق المؤسسة التعاونية الوطنية، فضلاً عن إيجاد آلية لتوزيع الخبز في المناطق المكتظة بالسكان.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها وزير الصناعة على أسواق المؤسسة الوطنية التعاونية، التي أُنشئت لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السوداني.

وفي الوقت ذاته، أعاب الشيخ الزيادات التي طرأت على أسعار الفواكه واللحوم، لافتاً إلى أن المواطن إطمأن بسبب الوفرة في السلع وبكميات كبيرة.

داعياً لعدم “الهلع والتدافع” لشراء السلع بكميات كبيرة، مؤكداً لأن تجربة المؤسسة التعاونية الوطنية، نشاط يستحق الدعم والتمدد.

كما أشار إلى أن الوزارة ستقف مع المؤسسة والتعاون مع برنامج سلعتي والجمعيات التعاونية، من أجل توفير السلع بأسعار التكلفة بعيداً عن السماسرة و الوسطاء.

