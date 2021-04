زيدان: مواجهة تشلسي ستكون مُعقدة وننافس على لقبين

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على صعوبة مواجهة تشلسي أمسية غدٍ الثلاثاء لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعبهم في العاصمة مدريد.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأثنين، إن المباراة هامة للغاية، لكونها نفي نصف نهائي دوري الأبطال، وفريقنا بالتأكيد يطمح للمنافسة، حسبما أفاد موقع (كووورة العربي).

وعن تهديدات رئيس الاتحاد الأوروبي لنادي ريال مدريد، أوضح زيدان أنه من السخيف الاعتقاد بأن الريال لن يكون في دوري الأبطال العام المقبل، وهنالك الكثير من الحديث إلا أن عليهم التركيز أكثر على مواجهة تشلسي.

وأجاب زيدان عن إمكانية انحياز التحكيم لفريق تشلسي مؤكدًا بان الحكم سيقوم بعمله، ولا يجب عليهم التفكير بأن الحكام سيقومون بأذيتهم بسبب موقف رئيس النادي.

ومضى زيدان في القول: “متأكد تمامًا بأن مواجهة تشلسي ستكون معقدة جدًا، لا أعتقد بأنهم سيؤدون بطريقة دفاعية بحته، لأنهم فريق مميز دفاعًا وهجومًا، لكن يتوجب عليهم أذيتهم”.

واستطرد المدرب الفرنسي بأن الريال مدريد لا يزال ينافس على بطولتين، الدوري المحلي ودوري الأبطال، مشددًا على أهمية التركيز على البطولتين دون إهمال إحداها.

ومدح زيدان فريق تشلسي مؤكدًا على قيامهم بعمل جيد في دوري الأبطال واستحقاق بلوغهم الدور نصف النهائي رغم صغر سن لاعبيه.

وعن إمكانية مشاركة توني كورس وميندي في لقاء الغد، أوضح زيدان بان كروس بخير وسيكون ضمن تشكيلة الفريق المستدعاة، أما ميندي فلن يكون حاضرًا بسبب الإصابة.

على صعيد آخر، عاد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إلى حسابات يوفنتوس في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن”، فإن يوفنتوس جعل زيدان، هدفه الأول لخلافة أندريا بيرلو على مقاعد البدلاء خلال الموسم المقبل، حسبما أفاد (كووورة العربي).

جاء ذلك بعد خروج يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بورتو، بالإضافة إلى تدهور نتائج السيدة العجوز في الدوري الإيطالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك الكثير من الشكوك حول مصير زيدان مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط خلالها المدرب الفرنسي بتدريب فريقه السابق (يوفنتوس)، حيث سبق أن حاول السيدة العجوز، التوقيع مع زيدان، عقب رحيله عن ريال مدريد بعد ولايته الأولى.

