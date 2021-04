الخرطوم تُقرر توزيع مياه الشرب عبر”التناكر” لمعالجة شُح المياه

أعلن مأمون حسن، المدير العام لهيئة مياه الخرطوم، عن قرار يقضي بتوزيع مياه الشرب عبر”التناكر” لمعالجة شحّ المياه الذي تعاني منه عدد من أحياء العاصمة.

وبحسب المدير العام لهيئة مياه الخرطوم، فقد تم تكوين لجنة بقيادة ولاية الولاية، أيمن خالد نمر، بغرض توزيع مياه الشرب عبر “التناكر” في المناطق التي تشهد شحاً في المياه، وفقاً لـ“الحراك السياسي”.

كما أقر حسن بالمشكلات التي تواجه هيئة المياه في توفير إمداد نستقر للمياه، بسبب تهالك محطات مياه الشرب، على حد قوله.

لافتاً إلى عزك هيئته صيانة محطة بري، فضلاً عن وضع خطة بهدف صيانة المحطات، بالإضافة لإنشاء محطات جديدة في العاصمة الخرطوم.

وفي السياق ذاته، احتج أهالي محلية شرق النيل، “المايقوما، شارع واحد” بإغالقهم الطرق الرئيسية، بسبب قطوعات المياه والتي استمرت لأسبوعين.

هذا وقد احتج سكان هذه الأحياء في شرق النيل، بإشعال النار على الإطارات، فضلاً عن التتريس، نسبة لـ”قطوعات المياه” التي يعانون منها لحوالي أسبوعين، بحسب “الراكوبة نيوز”.

موضحين أنهم رفعوا شكوى للمحلية، لمنهم لم يتلقوا رداً بخصوصها، لافتين إلأى أن قطوعات المياه في شهر رمضان، تجعل الحياة صعبة ومستحيلة.

وكشف المواطنين أنهم سينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام محلية شرق النيل، يطالبون من خلالها بإقالة المدير التنفيذي ومدير هيئة المياه بالمحلية.

لأنهم ظلوا يخدعون المواطنين طيلة الفترة السابقة بأن هنالك صيانة في محطة المياه ليكتشف المواطنين أن ذلك غير صحيح.

وفي سياق متصل، تقدمت مديرة هيئة مياه الخرطوم مهندس نادية عبد العزيز مختار، بطلب استثناء محطات المياه الرئيسية من برمجة قطوعات الكهرباء التي تعاني منها الولاية.

كما طالبت الإدارة العامة لهيئة مياه الخرطوم، بضرورة تقيلي من ساعات القطع في الخطوط التي توجد بها آبار ارتوازية.

وقالت المهندسة نادية بحسب صحيفة “الجريدة” بأن:”عودة أزمة المياه في مناطق عديدة بمحلية شرق النيل وأمدرمان إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة مما أدى الى حدوث خلل في عملية رفع المياه لاسيما في المناطق التي تعتمد على الآبار اعتماداً كلياً”.

وأوضحت نادية بأن :”حل أزمة المياه الحالية يحتاج الى توفير التمويل لشراء مولدات ووقود (جاز) في محطات المياه تحسباً لانقطاع التيار الكهربائي”.

