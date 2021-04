حمدوك: المرحلة الانتقالية تهدف لبناء جيش وطني محترف

شدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الإثنين، بأن بلاده واثقة الخطى تمضي نحو بناء جيش وطني محترف.

وجاءت تصريحات حمدوك الصحفية عقب لقاءه مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بمقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، حسبما أفادت وكالة (الأناضول) للأنباء.

وأوضح حمدوك أن أحد أهم متطلبات الفترة الانتقالية هي بناء جيش وطني مهني محترف، وان بلاده تمضي في هذا الاتجاه بخطى حثيثة.

وقال إن زيارته لقيادة الجيش جاءت لتعزز نموذج الحكم في السودان القائم على الشراكة بين العسكر والمدنيين، لوضع أسس نظام ديمقراطي راسخ، حسب قوله.

وأبان أن الثورة السودانية جعلت الفرصة مواتية لإقامة المشروع الوطني للبلاد، الذي لم نتمكن من إقامته منذ الاستقلال.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، قد استقبل صباح اليوم بهيئة الأركان المشتركة، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ورافق حمدوك في هده الزيارة كل من وزير شؤون مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية ووزير الدفاع، وفقاً لـ”السوداني”.

هذا وقد تفقد رئيس مجلس الزيارة ورئيس مجلس الوزراء، المعرض المقام داخل الهيئة، حيث أنه يضم لوحات قادة الثورة المهدية.

إلى جانب معرض الأسلحة والذخائر التي قام الجيش باستخدامها فى المعارك.

الجدير بالذكر أن هناك اجتماع تنويري لرئيس الوزراء يجري في هذه اللحظات.

وفي سياق آخر، أعلن عبد الله حمدوك إلغاء الحكومة لمشروع بناء سدين شمال البلاد ، كان قد وضعه نظام الرئيس السابق عمر البشير.

حيث قال رئيس الحكومة في تصريح له أن التوجهات الحكومية اليوم تذهب نحو خطط تكون فيها المجتمعات المحلية شريكا أصيلا في القرار وفي الاستفادة من عوائد المشاريع.

على صعيد منفصل، صادق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، على قرار ولاية الخرطوم بإيقاف جميع الألعاب بمنتزه الرياض العائلي حتى تتم مراجعتها وسائل السلامة فيها.

وجاء قرار حمدوك بعد عطل في لعبة “الساقية” يوم الخميس الماضي، أدى إلى تعلق عدد من الأطفال وأسرهم في “ساقية” المنتزه وتسبب في ذعر كبير كبيرة سيما عند الأطفال العالقين.

وكتب حمدوك يوم الخميس الماضي عبر صفاحه بوسائل التواصل: “فجر اليوم ولخمس ساعات حبسنا أنفاسنا جميعاً ونحن نتابع عن كثب عملية الإنقاذ البطولية للأطفال وأُسرهم بساقية منتزه الرياض الخرطوم بواسطة قوات الدفاع المدني واستجابتهم السريعة للوصول لموقع الحادث الصعب”.

The post حمدوك: المرحلة الانتقالية تهدف لبناء جيش وطني محترف appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ