السخرية تتسبب في منع التصوير داخل صيدليات دمشق

أثار تحويل نكتة يتداولها السوريون تسخر من ارتفاع أسعار الأدوية المحلية، إلى لوحة كوميدية تلفزيونية، استياء نقابة الصيادلة في دمشق، التي أصدرت قرارا بمنع التصوير الإعلاني والتلفزيوني في صيدليات دمشق بدون إذن مسبق من النقابة.

وقالت صحيفة (الشرق الأوسط) اليوم الاثنين إن اللوحة التي أنتجتها شركة بانة للإنتاج والتوزيع الفني، وبثتها على حسابها في موقع فيسبوك، يوم السبت، وحذفتها يوم الأحد دون توضيح الأسباب، جاءت بمستوى فني متواضع وتتضمن مشهدا واحدا لمدة دقيقتين داخل صيدلية.

يقوم خلاله الصيدلاني بشطب السعر المدون على علب الأدوية قبيل بيعها لزبونة تسأله عما يفعل، فيقول إنه يعدل السعر لأنه ارتفع بسبب الأوضاع الحالية، وردا على ذلك، تقوم المشتريه بشطب رقم الألف ليرة عن الورقة النقدية فئة الألف، وتكتب مكانها خمسة آلاف لتدفعها للصيدلاني، وفقًا للتسعيرة الجديدة.

ورأى بعض الصيادلة في هذا الطرح إساءة لهم ولمهنتهم، في وقت يعاني فيه قطاع الصيدليات من مشاكل كثيرة، بسبب سياسة التسعير التي تتبعها وزارة الصحة في دمشق.

وبعد أزمة حصلت العام الماضي اعتمدت على نشرة تسعير جديدة في يونيو 2020، حسب سعر الصرف الذي وحده المصرف المركزي في مارس في جميع تعاملات القطع الأجنبي والحوالات بمختلف أنواعها.

وقد أدى ذلك إلى ارتباك في الأسعار والاضطرار إلى تعديلها يوميا، ورغم الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية إلا أنها ما تزال دون مستوى الأسعار العالمية.

هذا وطالب منتقدو اللوحة الدرامية، نقابة الصيادلة، برفع دعوى ضد شركة الإنتاج الفني ومعاقبة الصيدلاني الذي سمح بالتصوير في صيدليته، إلا أن نقابة الصيادلة اكتفت بتعميم قرارها بمنع تصوير أي إنتاج إعلاني أو تلفزيوني في صيدليات دمشق.

في الأثناء تسعى الجهات المختصة في سوريا إلى ضبط ارتفاع أسعار الأدوية ، وخاصة مستلزمات الوقاية من وباء كورونا، ضمن أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها البلاد.

وفقاً لتقرير نشرته روسيا اليوم برزت أزمة فقدان وغلاء الدواء نتيجة للإقبال الكبير على وسائل الوقاية من فيروس كورونا .

وقد قفزت أسعار المعقمات والقفازات والكمامات بشكل كبير ثم عادت إلى الإنخفاض لكنها لم تعد كما كانت قبل إنتشار الفيروس.

وأكدت الدكتورة عليا الأسد نقيب صيادلة دمشق بأنهم لجؤا إلى وزارة الصناعة لكي يتخلصوا من احتكار التجار والأسعار المتفاوتة بين الصيدليات، وأن نقابة الصيادلة تقوم حالياً بتصنيع كمامات ستكون بسعر معقول جداً للصيدليات لكي يتم بيعها للمواطنين بسعر 250 ليرة سورية.

