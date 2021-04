بلقيس فتحي تعلن رفعها قضية خلع على زوجها سلطان عبد اللطيف

أكدت المطربة اليمنية بلقيس فتحي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سر غياب زوجها رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف عن احتفالاتها وكواليس أعمالها، قائلة بأنها رفعت عليه قضية خلع.

وخلال مداخلة هاتفية للفنانة بلقيس عبر برنامج MBC trending ، صرحت فتحي لجمهورها أنها رفعت قضية خلع ضد زوجها، دون أن تأتي على ذكر الأسباب بحسب نيوز فور مي.

وأشارت خلال المداخلة إلى أنها لا تستطيع الخوض في تفاصيل القضية وأسباب الانفصال، منوهة إلى ابنهما تركي أجمل هدية في العالم تجمعها مع سلطان لذلك لا تستطيع ذكر المزيد من التفاصيل .

وقالت فتحي للإعلامي صبحي عطري:”أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلي ثقة في القضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أتكلم أكتر في الموضوع“.

وتابعت بلقيس في مداخلتها الهاتفية: ”بيناتنا أجمل هدية في العالم اسمها تركي.. وما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أخوض أكتر في الموضوع.. وإن شاء ربنا يسهل“.

الجدير بالذكر أن بلقيس وسلطان تزوجا في العام 2018 وأقاما حفل زفاف وصف بالأسطوري نظراً إلى فخامة التحضيرات التي تخللته.

وكانت قد احتفلت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، في 17 أغسطس الفائت، إذ شاركت جمهورها بلقطات مصورة من الحفل.

وقدمت بلقيس رقصة مع زوجها برومانسية على وقع أنغام أغنية ”أحبك“ للفنان الإماراتي حسين الجسمي، كما قبلت المطربة الشابة زوجها في فيديو آخر.

وفي السياق، نشرت ”بلقيس“، عبر حسابها الرسمي على الانستغرام، صورة برفقة زوجها، عقب الاحتفال وأمامهما كعكة عيد الميلاد، تحمل صورة أسد وتاج ذهبي.

وبلقيس مغنية يمنية مستقرة في الإمارات، حاصلة على الجنسية الإماراتية وهي ابنة المغني اليمني أحمد فتحي.

بلقيس فتحي تطلق الحياة حلوة

طرحت بلقيس أغنية “الحياة حلوة” المصورة بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على يويتوب، لتحقق نسبة مشاهدة في اليوم الأول وصلت لمليون، كما تصدرت الترند في عدد من الدول العربية والأجنبية.

وتصدرت الترند في أكثر من بلد عربي وعالمي. وكتبت بلقيس معلقة على تويتر “لا في إيز غود تحقق الترند العربي والعالمي في بلدان كثيرة.. الأغنية تحتل المركز 35 في المقاطع الرائجة على يوتيوب عالميا”.

كما أشارت النجمة اليمنية إلى أن ”الحياة حلوة” تمت ترجمتها إلى 3 لغات. وأشرف على العمل الغنائي، الذي صُوّر على شكل فيديو كليب في المغرب وفرنسا والسنغال، فريق مغربي مئة في المئة، فالأغنية من كلمات يوسف آدم وألحان محمد الرفاعي ودي جي يوسف، وتعد هذه المرة الثانية التي تغني فيها بلقيس باللهجة المغربية.

