غدير السبتي تتعرض للعنف الجسدي من جانب شقيقها

تحدثت الفنانة الكويتية، غدير السبتي، عن قصة تعرضها للعنف الجسدي من جانب شقيقها “عبدالله”، الذي يصغرها بثلاث سنوات، مشيرة إلي أنه كان يعارض دخولها مجال الفن.

وأكدت السبتي، أنها وقفت بوجه شقيقها وعارضته وصممت على رأيها، متمسكة بصناعة مستقبلها، وأنها لن تستسلم وتترك له فرصة كي يقف بطريق حلمها.

وقالت السبتي:” إن موقفها هذا جعل شقيقها يقاطعها طيلة 5 سنوات، الأمر الذي تسبب في تأثرها”، كما قالت أنه توفي قبل فترة وجيزة، الأمر الذي جعلها تدخل في حالة من الاكتئاب.

وأوضحت الفنانة الكويتية، أن شقيقها تحدث معها هاتفياً قبل وفاته، و أنه كان غاضباً منها لأنها عارضته ونفذت رغبتها، إلا أنها عندما وصلت إلى لندن لرؤيته قبل رحيله أكد لها أنه سامحها.

كما أشارت السبتي إلي قوة شخصيتها، وأنها تستطيع تخطي الأزمات والمحن، وأي مشكلة لا تأخذ منها حزنا أكثر من 3 أيام، وأوضحت أن وفاة شقيقها كانت منذ 4 أشهر، وعاشت فترة نفسية سيئة ولكنها تجاوزتها، بحسب ماذكر في موقع زهرة الخليج.

وفي السياق الفني ايضا، أكدت المطربة اليمنية بلقيس فتحي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سر غياب زوجها رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف عن احتفالاتها وكواليس أعمالها، قائلة بأنها رفعت عليه قضية خلع.

وخلال مداخلة هاتفية للفنانة بلقيس عبر برنامج MBC trending ، صرحت فتحي لجمهورها أنها رفعت قضية خلع ضد زوجها، دون أن تأتي على ذكر الأسباب بحسب نيوز فور مي.

وأشارت خلال المداخلة إلى أنها لا تستطيع الخوض في تفاصيل القضية وأسباب الانفصال، منوهة إلى ابنهما تركي أجمل هدية في العالم تجمعها مع سلطان لذلك لا تستطيع ذكر المزيد من التفاصيل .

وقالت فتحي للإعلامي صبحي عطري:”أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلي ثقة في القضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أتكلم أكتر في الموضوع“.

وتابعت بلقيس في مداخلتها الهاتفية: ”بيناتنا أجمل هدية في العالم اسمها تركي.. وما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أخوض أكتر في الموضوع.. وإن شاء ربنا يسهل“.

الجدير بالذكر أن بلقيس وسلطان تزوجا في العام 2018 وأقاما حفل زفاف وصف بالأسطوري نظراً إلى فخامة التحضيرات التي تخللته.

