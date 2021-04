رئيس الوزراء المصري يخضع لجرعة لقاح كورونا

خضع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، صباح اليوم الاثنين، لجرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين بمصر.

ودعا رئيس الوزراء المصري، المواطنين على الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح، حرصاً على صحتهم وسلامة المجتمع، في ظل ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا.

وقال مدبولي:” “أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها، وتدبير الاعتمادات اللازمة لذلك”.

وأشاد رئيس الوزراء المصري، مدبولي بالدور الحيوي، الذي تبذله الأطقم الطبية سواء في إطار رعاية المصابين بكورونا، أو تقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين المصريين

هذا وقد نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأقر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تعليقا على الصورة: “الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا،. وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين”.

وكان الرئيس المصري قد أصدر قرارا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر،. تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد.

وجاء في القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر،. الأحد، أنه يأتي نظرا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر.

وفي سياق كورونا، أقرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن فريقا من الخبراء الصينيين سيصلون القاهرة خلال أيام، من أجل البدء في خطة تصنيع 40 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

حيث كشفت الوزيرة هالة زايد في مؤتمر صحفي، السبت، عن توقيع اتفاقيتين بين شركة “فاكسيرا” المصرية لإنتاج اللقاحات، وشركة “سينوفاك” الصينية للمستحضرات الحيوية، من أجل تصنيع لقاح كورونا في مصر.

كشفت وزارة التربية والتعليم المصرية، صباح اليوم الأحد، أن العام الدراسي الحالي ينتهي في 30 أبريل/ نيسان الجاري.

وأصدرت الوزارة بيان على صفحتها بموقع فيسبوك قالت فيه:” تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية”.

