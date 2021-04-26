أنصار الله يعلنون عن تبادل أسرى مع الحكومة اليمنية

صرَّحت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الاثنين، عن إتمامها صفقة تبادل أسرى مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في اليمن، اسفرت عن تسلمها 22 أسير حوثي.

ونشر عبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في جماعة أنصار الله تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: “بعون الله وتوفيقه تم اليوم. الاثنين 14/رمضان/ 1442 الموافق 26/4/2021 تحرير. (22) أسير من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر وساطة محلية.. ونسأل الله الفرج لبقية الأسرى”.

بعون الله وتوفيقه تم اليوم. الاثنين 14/رمضان/ 1442 الموافق 26/4/2021 تحرير. (22) اسير من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر وساطة محلية..

ونسأل الله الفرج لبقية الأسرى. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) April 26, 2021

وكان قد نشر المرتضى تغريدة قبل يومين تذرع فيها أن: “الركود الحاصل في ملف الأسرى أسبابه هي. .رفض قوى العدوان ومرتزقتهم الدخول في تبادل شامل. .وضع العراقيل أمام تنفيذ الإتفاقات التي تمت برعاية الامم المتحدة. .منع السعودية لكل عمليات التبادل التي تتم بوساطات محلية. .عجز الامم المتحدة في وضع الحلول والمقترحات التي تقرب وجهات النظر..”.

ولم يتم نشر أي تفاصيل حول عملية التبادل ولا موقع تنفيذها، وسط ترجيح لبعض الوسائل الإعلامية أن العملية تمت في محافظة مأرب التي تشهد صراع بين جماعة أنصار الله والجيش اليمني.

وكانت قد صرَّحت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، في 5 مارس الفائت، عن عملية تبادل أسرى جديدة في محافظة مأرب التي دارت فيها خلال الفترة الماضية اشتباكات عنيفة.

إذ نشر رئيس “اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى” لدى أنصار الله الحوثية، عبد القادر المرتضى، تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قال فيها أن “بعون الله وتوفيقه تم اليوم الجمعة 21/ رجب/1442 الموافق 5/مارس/2021 تحرير (ستة) من اسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر وساطة محلية في جبهة مٲرب.. ونسٲل الله الفرج لبقية الٲسرى”.

الجدير بالذكر أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة لعدد الأسرى لدى الجانبين المتصارعين في اليمن، منذ بداية الحرب في اليمن مطلع 2015، سوى قائمة قدمها وفد الحكومة اليمينة في مايو/أيار من العام 2016 خلال مشاورات الكويت للجنة الأسرى والمعتقلين المنبثقة عن المشاورات، تضمنت أسماء 2630 معتقلاً ومختطفا لدى مسلحي الحوثي من تاريخ اندلاع الحرب ولغاية توقيت المؤتمر.

وفي 28 يناير الفائت، صرَّح عبد القادر المرتضى، مسؤول ملف الأسرى في جماعة أنصار الله باليمن، عن نجاح صفقة جديدة مع الحكومة اليمنية لتبادل الأسرى.

ونشر المرتضى، عبر حسابه على تويتر، إنه “تم تحرير 5 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (في إشارة إلى مقاتلي أنصار الله والقوات الموالية لها) في عملية تبادل بجبهة مأرِب (شمال شرقي اليمن)”.

موضحاً أن: “عملية تبادل الأسرى في جبهة مأرِب تمت عبر وسيط محلي”

The post أنصار الله يعلنون عن تبادل أسرى مع الحكومة اليمنية appeared first on Souk Ukkaz News.

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