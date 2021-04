مستودع في تعنايل اللبنانية يُختم بالشمع الأحمر بسبب شحنة الرمان

وجه المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، بختم مستودع في تعنايل بالشمع الاحمر على خلفية شحنة المخدرات المهربة إلى السعودية.

إذ تمت مداهمة مستودع في تعنايل، يوم أمس من قبل دورية تابعة لشعبة المعلومات في مكتب زحلة، على خلفية التحقيقات التي أشارت إلى أن حمولة الشاحنة السورية التي تحمل الرمان المهرب الى السعودية قد تم تفريغها في هذا المستودع ونقلها الى شاحنة لبنانية.

في حين كشف مصدر متابع لملف شحنة الرمان المهرب أن مَن أبلغ عن هذه الشحنة هو جهات أمنية سورية، بحسب لبنان 24.

إذ أبلغت هذه الجهات الأمنية السلطات في المملكة عبر وسيط عن شحنات الخضار والفواكه التي استعملت في تهريب الحبوب المخدرة إلى المملكة العربية السعودية.

اللافت في حكاية شحنة الرمان المهرب هو دخولها الأراضي اللبنانية وخروجها منها بأوراق مزورة.

وأشارت المصادر أنه بتاريخ 26 يناير الفائت، دخلت الشاحنة عبر الحدود البرية- معبر المصنع في البقاع لحساب شركة عبد اللطيف صالح (شركة وهمية وصاحبها متوفي منذ سنوات).

وركنت الشاحنة في مستودعات كوكا كولا في تعنايل وهناك جرى تفريغ الشاحنة السورية من الرمان ونقله مباشرة إلى شاحنة لبنانية.

وأفادت التحقيقات أن مستودع تعنايل مستأجر من قبل علي سليمان، سوري الجنسية تم توقيفه يوم أمس مع شقيقه تيمور سليمان، على يد شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك .

وبعد 10 أيام من وصول الشاحنة إلى مستودع في تعنايل أي بتاريخ 4 شباط انطلقت الشاحنة من لبنان باتجاه ميناء جده في المملكة العربية السعودية بأوراق جديدة تحمل اسم جديد (شركة الأرز) بعد أن حصلت على شهادة منشأ لبنانية مزورة.

وقالت المصادر أن هذه الشهادة لم تصدر عن أي غرفة تجارة في لبنان وأنه لا وجود لسجل تجاري باسم (شركة الارز) لدى غرف التجارة في لبنان.

وأعلنت الجمارك السعودية، الجمعة 23 من نيسان، إحباط تهريب 5.3 مليون حبة “كبتاغون”، مخبأة في شحنة لفاكهة “الرمان” قادمة من لبنان.

وأصدرت المملكة العربية السعودية، قرارًا يقضي بمنع دخول إرساليات الفواكه والخضراوات اللبنانية، أو السماح لها بالعبور ضمن أراضيها، اعتبارًا من الأحد القادم 25 من نيسان.

وعزت السعودية قرارها إلى تزايد استهداف أراضيها من قبل مهربي المخدرات القادمة من لبنان أو المارة عبر أراضيه من جهة، وإلى عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف هذه الممارسات من جهة أخرى.

