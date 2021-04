رئيسة المفوضية الأوروبية: الأميركيون المحصنون سيتمكنون قريبا من السفر إلى أوروبا

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيسمح للأميركيين الذين حصلوا على تطعيم لفيروس كوفيد-19، من السفر لتلك الدول لقضاء عطلاتهم الصيفية فيها.

كما أوضحت أورسولا فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أن الأميركيين ممن حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا، سيكون بمقدورهم زيارة دول الإتحاد الأوربي.

وتبنى الاتحاد الأوروبي قيودا صارمة على السفر إلى دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة العام الماضي، إذ لا يسمح بالرحلات غير الضرورية إلا من أستراليا ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند.

حيث أنه لدخول هذه القائمة، يتوجب ألا تزيد إصابات كوفيد-19 الجديدة في الدولة، عن 25 حالة لكل 100 ألف شخص في مدة أسبوعين، مع ضرورة ألا تعود أكثر من نسبة 4 في المئة من الاختبارات الكشف عن الفيروس التاجي والتي تم إجراؤها في أسبوع إيجابية، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

لفتت رئيسة المفوضية الأوروبية في مقابلتها إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن السفر غير الضروري، ستتغير في الوقت المناسب بفصل الصيف، لتأخذ أيضا في الاعتبار مسالة انتشار التطعيم.

وأضافت أن “الأميركيين، كما أرى، يستخدمون لقاحات معتمدة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، وهذا الأمر سيسمح بحرية الحركة والسفر بالنسبة لهم إلى الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت أن السبب في ذلك هو “أن هناك أمرا واحدا واضحا: الدول الأعضاء الـ27 ستقبل، بدون قيد أو شرط، كل الذين تمّ تطعيمهم بلقاحات معتمدة من وكالة الأدوية الأوربية”.

وبيّنت أن “تقييم السفر سيظل يعتمد على الوضع الوبائي، لكن الوضع يتحسن في الولايات المتحدة، كما نأمل أن يتحسن أيضا في الاتحاد الأوروبي”.

ولم تحدد فون دير لايين، موعدا مؤكدا لتمكن السياح الأميركيين المحصنين من زيارة الاتحاد الأوروبي، لكن الصحيفة الأميركية أشارت إلى أن القواعد الجديدة التي سترعى هذا الأمر قد تُعتمد في وقت مبكر من هذا الصيف، بالتزامن مع تكثيف حملات التطعيم ضد كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

ونوهت فون دير لايين بـ”التقدم الهائل” الذي أحرزته الولايات المتحدة في حملتها لتحصين مواطنيها، مشيرة إلى أن الأميركيين في طريقهم لتلقيح 70 بالمئة من السكان البالغين بحلول منتصف يونيو.

