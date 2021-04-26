الصحة السعودية: تراجع طفيف في عدد الإصابات اليومية بكورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، 958 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 413174 حالة.

كما وسجلت الصحة السعودية اليوم 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 6913 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 1047 حالة شفاء جديدة من الوباء، ليصبح الإجمالي 396604 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بلغ 9657، والحالات الحرجة 1290 حالة.

هذا وبلغت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية إلى مستوى ما تحت الألف حالة اليوم، وذلك بعد 6 أيام سبقت أمس الأحد، تخطت فيهم هذه الحصيلة الألف.

وفي السياق، كشفت وزارة الصحة السعودية، عن توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد الحوامل، بناء على توصية اللجان العلمية المختصة”.

حيث نشرت وزارة الصحة السعودية، تغريدة عبر حسابها الرسمي عبر تويتر قالت فيه: “تعلن وزارة الصحة إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة”.

وأردفت الوزارة في بيانها: “تشير الدراسات لعدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل”.

الجدير بالذكر، أنه قد أعلنت الوزارة يوم أمس السبت، عن تسجيل 1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 وفيات جراء الإصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 411263 حالة مؤكدة، ومجموع الوفيات إلى 6887 حالة، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وكانت السلطات السعودية، قد فرضت عقوبة مشددة على كل شخص يتعمد نقل فيروس كورونا، واعتبرته من الجرائم التي تضر بمنظومة الصحة العامة.

وفي بيان نشرته النيابة العامة السعودية جاء فيه: أن “جريمة تعمد نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين تستوجب العقوبة”، موضحة أن “كل من تعمد نقل عدوى كورونا للآخرين، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعا أو نظاما”.

وأضافت: “يعاقب القانون بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وإبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيا، كما وتضاعف العقوبات حال تكرار الجريمة”.

وبينت أنه “يضاف إلى ذلك عقوبات للحق الخاص تتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها”.

وفي السياق، أعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية، قبل أيام، عن تلقيها عدد ٣٤ بلاغ حول أعراض جانبية لجلطات وانخفاض الصفائح الدموية من أشخاص تلقوا لقاح “أسترازينيكا”.

The post الصحة السعودية: تراجع طفيف في عدد الإصابات اليومية بكورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ