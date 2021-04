الأرمن للعرب: أنصفوا قضيتنا واعترفوا بمذبحة العثمانيين بحقنا

قال رئيس أساقفة كنيسة الأرمن الكاثوليك في مصر، كريكور أوغسطين، الإثنين، إنه يأمل بأن تقوم الدول العربية بالاعتراف بـ”الإبادة الجماعية” التي نُفذت بحقهم على أيدي الدولة العثمانية.

يأتي ذلك، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتلك الإبادة، يوم السبت.

وأضاف أوغسطين: “بالنسبة لنا، فإن أهم شيء في اعتراف بايدن بـ(الإبادة الجماعية للأرمن) هو أنه يعطي ضمانة والتزاماً بمنع تكرار مثل هذه الأحداث الرهيبة”.

وتابع رئيس أساقفة الأرمن الكاثوليك في مصر، قائلاً: “لم يكن الرئيس الأمريكي الحالي أول من اعترف بـ(الإبادة الجماعية)، لكنني لا أعتقد أنها ستكون الأخيرة”، لافتاً إلى أن “هناك نحو 30 دولة تعترف بالإبادة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والفاتيكان”.

كما أكّد أوغسطين، أنه “يأمل أن تعترف الدول الأخرى بحقيقة (الإبادة الجماعية للأرمن)، وخاصةً الدول العربية التي استقبلت الشعب الأرمني خلال المذابح مثل مصر”، بحسب ما جاء على موقع “روسيا اليوم”.

هذا واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المجازر التي طالت 1,5 مليون أرمني خلال الحرب العالمية الأولى على يد الإمبراطورية العثمانية “إبادة جماعية”.

ويأتي إعلان بايدن بمناسبة الذكرى الـ106 لعمليات القتل الجماعي التي بدأت عام 1915، عندما كانت الإمبراطورية العثمانية تقاتل روسيا القيصرية خلال الحرب العالمية الأولى في المنطقة التي هي الآن أرمينيا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض: “نتذكر أرواح جميع الذين ماتوا في الإبادة الجماعية للأرمن في العهد العثماني ونجدد التزامنا بمنع حدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى”.

وأضاف: “ابتداءً من 24 أبريل 1915، مع اعتقال المفكرين الأرمن وقادة المجتمع في القسطنطينية من قبل السلطات العثمانية، تم ترحيل مليون ونصف المليون أرمني أو ذبحهم أو نقلهم حتى الموت في حملة إبادة“.

وعقب اعتراف بايدن، بمذبحة الدولة العثمانية ضد الأرمن، علّق رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وصرّح رئيس وزراء أرمينيا، في رسالة وجهها إلى الرئيس الأمريكي، إن الأرمن في جميع أنحاء العالم يرحبون بحماس كبير وإدراك بقرار اعتبار المذابح “إبادة جماعية”.

وقال باشينيان: “الاعتراف بالإبادة الجماعية هو مسألة ذات بعد أمني في أرمينيا، خاصة بعد الأحداث التي وقعت العام الماضي”.

وتجنب عدد من الرؤساء الأمريكيين السابقين إعلان هذا الاعتراف، بسبب مخاوف من تفاقم التوتر مع الحليفة في الناتو تركيا.

وفي السياق ذاته، شكر 100 عضو من الكونغرس الأميركي بدورهم ، الرئيس جو بايدن، على قرار اعترافه بمذبحة الأرمن، وذلك بعد أسبوع من إرسالهم رسالة خطية يحثوه على القيام بالاعتراف.

أما رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، فنشرت على حسابها بموقع تويتر، تغريدات تبين أهمية القرار التاريخي

وأقرّت بيلوسي: “يعلمنا التاريخ أننا إذا تجاهلنا أحلك فصوله، فإننا مقدر لنا أن نكررها. في هذا اليوم الجليل لإحياء الذكرى، دعونا نتعهد بالوقوف بقوة ضد الكراهية والعنف، ونجدد الالتزام ببناء مستقبل مليء بالأمل والسلام والحرية لجميع أطفال العالم”.

