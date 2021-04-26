مدرسة الإجلاء ببني وليد تقيم مأدبة إفطار للمصريين والمهاجرين

بني وليد 26 أبريل 2021(وال)- قامت مدرسة الإجلاء للتعليم الأساسي في بني وليد الأحد مأدبة إفطار لجمع من العمالة المصرية والمهاجرين الأفارقة بالمدينة .

وأوضحت مديرة المدرسة ” احدادة مختار ارحومة ” لمراسل وكالة الأنباء الليبية أن المأدبة تمثل لمسة عطف ومحبة من قبل معلمات المدرسة للتأكيد على حسن معاملة الجاليات المصرية والأفريقية ، مشيرة إلى أن تداعيات الهجرة غير الشرعية لا تؤثر في عمق وقوة العلاقة التي تربط الأهالي بالأشقاء المصريين والأفارقة المقيمين ببلدية بني وليد.

وأضافت ” احدادة ” أن المأدبة تهدف إلى التخفيف من معاناة المهاجرين في ظل الظروف الراهنة وإضفاء أجواء رمضانية تتسم بالتكافل والتراحم بين المسلمين بمختلف جنسياتهم. (وال- بني وليد)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال