غادر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، من العاصمة الرياض الى مطار الدوحة في ثاني زيارة عقب عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مجددا بعد اتفاقية المصالحة في المملكة.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيان ذكرت فيه، أن “الأمير فيصل بن فرحان وصل اليوم إلى الدوحة في زيارة رسمية، وكان في استقباله بالمطار وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والقائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدداً من منسوبي السفارة”، وفقا لما نقلته جريدة “الرياض” السعودية.

وفي سياق متصل أدانت وزارة الخارجية القطرية، الاعتداءات الحوثية على منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة الظهران، واعتبرته عملا تخريبيا.

وفي بيان نشرته الخارجية القطرية، جاء فيه: “تعرب دولة قطر عن ادانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف ميناء راس تنورة ومرافق شركة أرامكو في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وأضافت: “تعتبر وزارة الخارجية، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار امدادات الطاقة في العالم”.

وتابعت: “تجدد وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب”.

وكانت جماعة أنصار الله التابعة للحوثي قد أعلنت عن استهدافها لشركة أرامكو مساء أمس، ومواقع عسكرية أخرى في الدمام ضمن عملية “توازن الردع السادسة”.

كما أوضح بيان الجماعة أنه تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في عسير وجيزان باستخدام 4 طائرات مسيرة و7 صواريخ نوع بدر.

وفي السياق، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرات عاجلة إلى رعاياها في السعودية على خلفية تفجيرات في الظهران والدمام والخُبر من جراء هجمات حوثية.

ووردت أنباء عن سماع أصوات تفجيرات في مدينة الظهران السعودية، تزامناً مع تصعيد عسكري كبير بين السعودية وجماعة أنصار الله في اليمن، بحسب المشهد اليمني.

مدينة الظهران تعد مركز هام في المجال النفطي وتضم مقر لشركة أرامكو النفطية وقاعدة أمريكية.

واستمراراً للأزمة في اليمن ، أكدت مصادر ميدانية في العاصمة اليمنية صنعاء، سماع دوي انفجارات ضخمة استهدفت معاقل “أنصار الله”.

The post وزير الخارجية السعودي يصل الدوحة في زيارة رسمية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ