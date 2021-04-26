إيطاليا : طرد مسؤول دبلوماسي من سفارتها بموسكو لا أساس له وغير عادل

روما 26 أبريل 2021 ( وال )- اعتبرت وزارة الخارجية الإيطالية أن قرار السلطات الروسية بشأن طرد مسؤول دبلوماسي من سفارة موسكو لا أساس له وغير عادل.

وقالت الخارجية، في بيان: اليوم الاثنين “علمنا بأسف عميق قرار الاتحاد الروسي بطرد نائب الملحق البحري بالسفارة الإيطالية في موسكو مع إشعار 24 ساعة”.

واعتبر الخارجية أن القرار لا أساس له وغير عادل حيث يعد انتقام من إجراء شرعي اتخذته السلطات الإيطالية دفاعا عن سلامتها، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية. (وال- روما)

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