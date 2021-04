الخرطوم تؤكد ثقتها بقيادة الاتحاد الأفريقي لجهود الوساطة في أزمة سد النهضة

أبدت الحكومة السودانية تثمينها للدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي في إرساء دعائم الاستقرار والسلم والأمن بالقارة، تطبيقاً لشعار حلول أفريقية للمشاكل الافريقية.

كما أكد السودان ثقته في الاتحاد الأفريقي وقيادته لجهود الوساطة، للوصول إلى حلول سريعة وناجعة لمسألة سد النهضة تخاطب انشغالات الدول الأطراف، وتلبي طموحاتها من قيام السد خاصة في عمليتي الملء والتشغيل.

وكذلك أكدت الدور الفاعل للاتحاد الأفريقي، “فهي تستند في ذلك على إرث العلاقة الوطيدة بين السودان والاتحاد الأفريقي، خاصة بعد نحاج ثورة ديسمبر ، فقد كان للاتحاد الريادة في قيادة مفاوضات ناجحة افضت للوثيقة الدستورية التي تعتبر الآن المرجع الاساسي للحكم بالبلاد، كما ولعب الاتحاد بأجهزته المختلفة دوراً هاماً واساسياً في دعم جهود الحكومة الانتقالية لقيادة عملية انتقال ديمقراطي سلس والعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي في حشد الموارد لمواجهة التحديات التي تكتنف مسيرة الانتقال بالسودان.”

وفي هذا الصدد تقود وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق وفد السودان في جولة خارجية تضم جمهورية الكونغو الديمقراطية، وستلتقي بكنشاسا بالرئيس فيليكس تشيكيدي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي، “تأكيداً لموقف السودان الداعم لرئاسة الكنغو لجهود الوساطة للتوصل إلى حل عادل ومرضي لكل الأطراف، متضمناً وجود اتفاق قانوني وملزم بشأن علميات الملء والتشغيل لسد النهضة وفقاً الأسس والقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي.”

وتشمل جولة وزيرة الخارجية كلا من كينيا ورواندا وأوغندا حيث ستلتقي برؤساء هذه الدول لتوضيح موقف ورؤية السودان حول حل الخلاف القائم بشأن سد النهضة.

