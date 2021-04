تشاد.. المجلس العسكري يعين باهيمي باداكي رئيسا للوزراء

قام رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي،بتعيين الجنرال محمد إدريس ديبي، باهيمي باداكي ألبير رئيساً للحكومة الانتقالية، الذي يعتبر أحد قادة الأحزاب السياسية المقربة من الرئيس الراحل.

وقد كان باهيمي باداكي قد حل ثانياً في نتائج الانتخابات الأخيرة، بنسبة أكثر من 10%، التي فاز بها الرئيس الراحل قبل مقتله في مواجهة مع المتمردين شمال البلاد.

كما التقي رئيس الوزراء الجديد برئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد إدريس ديبي إتنو، عقب أيام فقط من إعلان وفاة ديبي الأب، مع رؤساء الوزراء السابقين، ضمن المشاورات التي أجرها دييي الابن مع الشخصيات السياسية المرجعية في البلاد.

وكانت الأحزاب السياسية المعارضة، قد طالبت وساطة دول الساحل الخمس، لدى لقائها بالرئيسين النيجري والموريتاني بتعيين رئيس وزراء تواقفي يحظى بقبول الأعلبية، بحسب أحد شروطها للحوار الشامل مع المجلس العسكري الانتقالي.

وشغل رئيس الوزراء الجديد عدة مناصب قيادية في عهد الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي، ففي 2001 شغل منصب وزير المالية، وفي العام نفسه عين وزيرا للطاقة، حتى يونيو 2002

وفي أبريل 2002 انتُخب باهيمي عضوا في الجمعية الوطنية عن التجمع الوطني الديمقراطي، وفي يونيو 2002 كان ممثل تشاد في المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول أفريقيا المركزية CEMAC حتى عام 2005.

كما عين في 7 أغسطس 2005 وزيرا للزراعة، وفي عام 2006 شارك في الانتخابات الرئاسية وأحرز المركز الثالث بنسبة 7.82% من الأصوات.

بالإضافة إلى تعيينه وزيرا للعدل في 4 مارس 2007 ، وفي 23 أبريل 2008 عين وزيرا للبريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي 2011 ترشح في الانتخابات الرئاسية، وحصل على 6.03 في المئة.

