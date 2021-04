أفاد مصدر عسكري مطلع، اليوم الاثنين، إن القيادة العسكرية في الجيش السوري سحبت مجموعات الدفاع الوطني، من كامل مدينة القامشلي.

وقال المصدر في التفاصيل أن “القيادة العسكرية للجيش السوري طردت عناصر الدفاع الوطني من أطراف مطار القامشلي، وحي زنود ومحيط الفوح 54 بطرطب”، بحسب نورث برس.

ويأتي قرار الجيش السوري على خلفية الضغط الذي مارسته القوات الروسية العاملة في المنطقة وقوات سوريا الديمقراطية، إثر سلسلة اجتماعات أفضت إلى توقيع هدنة دائمة مشروطة في القامشلي.

كما وافق الجيش السوري أمس من أجل إنجاح الهدنة الدائمة على خروج كافة عناصر مجموعات الدفاع الوطني من حي الطي، جنوبي القامشلي، لينتهي اليوم إلى إقرار إخراجها من عموم مدينة القامشلي.

كما ذكرت المصادر أن الجيش السوري ينوي نزع سلاح عناصر مجموعات الدفاع الوطني، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة تشكيل الدفاع المحلي الذي سبق وأفادت مصادر عن تخريج دورة عسكرية جديدة من منطقة الدريج، حملت اسم الدفاع المحلي والذي سيكون بديل عن الدفاع الوطني في سوريا بعد ورود أنباء عن قرب انحلاله.

من المشاركين في الدورة التدريبية التي تم تخريجها أمس بعض الشبان من محافظة السويداء إذ تم تدريبهم لمدة 15 يوم في منطقة “الدريج” شرق العاصمة دمشق.

إذ صرَّح أحد المنضمين لصفوف الدفاع المحلي الجديد من مدينة السويداء أنه خضع للدورة نفسها ونقل معلومات عن مدربي الدورة تفيد بأن فصيل (الدفاع الوطني) في طور الانحلال، دون أن يأتي على ذكر الأسباب.

وعن مهام الدفاع المحلي قال المتطوع: “وعدنا ضباط مشرفون على الدورة بأن نكون حراساً في منشآت تابعة لروسيا أو شركات أمنية برواتب عالية.”

الدفاع الوطني المنوي حلَّه على ما يبدو بسبب التجاوزات الأخيرة التي ارتكبها عناصره في مناطق متفرقة من البلاد من تهديد وتخويف وتفجير محال وسرقة وغيره، تم تأسيسه عام ٢٠١٣ بدعم من فرع الأمن العسكري في سوريا.

فيما أفاد متطوع آخر في الدفاع المحلي الفصيل الجديد أن “حوالي مئتين من المشاركين في هذه الدورة جاؤوا من جميع المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة، معظمهم قادمون من الدفاع الوطني.”

The post الجيش السوري يسحب قوات الدفاع الوطني من كامل القامشلي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ