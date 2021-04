توخيل يحذر لاعبي تشلسي من هازارد قبل مواجهة ريال مدريد

حذر الألماني توماس توخيل مدرب فريق تشلسي لاعبي فريقه عشية مواجهة ريال مدريد يوم غدٍ الثلاثاء لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلق المدرب على عودة لاعب ريال مدريد إيدين هازارد وإمكانية مشاركته أمام تشلسي أمسية الغد، عقب تعافي البلجيكي من الإصابة ومشاركته في الليجا.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، إن هازارد يعد من اللاعبين القمة، معبرًا عن احترامه الكبير له لكونه كان نجمًا في تشلسي لعدة سنوات، حسبما أفاد (جول العربي).

وأضاف: “هذا اللاعب مهم جدًا لريال مدريد، ولقد تعافى مؤخرًا من الإصابة وشارك في المباراة الأخيرة، لذلك سيحاول إثبات أهميته بكل تأكيد”.

وقال ممازحًا الصحفيين: “على الريال ترك مكانه شاغرًا، أقدم لهم الدعوة للعب بعشرة لاعبين أمامنا إذا ارادوا”.

وعن اللقاء في العموم قال إن تشلسي عليه الاعتماد على نقاط قوته وعلى اللاعبين عدم التفكير الزائد، حتى ترتفع ثقتنا في أنفسنا، وعلينا الحفاظ على مستوانا”.

وعن الأبناء بخصوص استبعاد تشلسي من الأبطال بسبب السوبرليج، قال توخيل، إن تشلسي وريال مدريد استحقا بلوغ الدور نصف النهائي، أما ما يحدث خارج الملعب يجب أن يبقى هنالك، حسب قوله.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في التحكيم بنسبة 100%، لكنه أبدى عدم سعادته بالنظام الجديد لبطولة دوري الأبطال بسبب كثرة المباريات فيه.

ويحل تشلسي ضيفًا على ريال مدريد أمسية الثلاثاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، آملًا بالخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في لندن.

في المقابل أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على صعوبة مواجهة تشلسي أمسية غدٍ الثلاثاء لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعبهم في العاصمة مدريد.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأثنين، إن المباراة هامة للغاية، لكونها نفي نصف نهائي دوري الأبطال، وفريقنا بالتأكيد يطمح للمنافسة.

وعن تهديدات رئيس الاتحاد الأوروبي لنادي ريال مدريد، أوضح زيدان أنه من السخيف الاعتقاد بأن الريال لن يكون في دوري الأبطال العام المقبل، وهنالك الكثير من الحديث إلا أن عليهم التركيز أكثر على مواجهة تشلسي.

وأجاب زيدان عن إمكانية انحياز التحكيم لفريق تشلسي مؤكدًا بان الحكم سيقوم بعمله، ولا يجب عليهم التفكير بأن الحكام سيقومون بأذيتهم بسبب موقف رئيس النادي.

