مياه الخرطوم: أزمة شح المياه ستحل في ثلاثة أسابيع

قال مدير هيئة مياه العاصمة السودانية الخرطوم، مأمون عوض حسن، اليوم الأثنين، إن هنالك عجزًا في المياه المتوفرة يقدر بـ(886) ألف متر مكعب في اليوم، الأمر الذي تسبب في أزمة شح المياه التي يعاني منها مواطنو الولاية.

وكشف مدير مياه الخرطوم في لقاء تنويري إعلامي، بأن حاجة الولاية للمياه في اليوم الواحد تبلغ 2 مليون و 706 آلاف متر مكعب، حسبما أفادت صحيفة (السوداني).

وأوضح أن جهود الهيئة قائمة حتى تتم معالجة الإشكالية في مناطق جنوب الخرطوم وشرق النيل وجنوب أمدرمان، حيث تعمل التناكر على تزويد المواطنين بالمياه.

وأبان عن تكوين لجنة مخصصة لهذا الغرض من مكتب الوالي والدفاع المدني، لافتًا إلى طرح الهيئة لإنشاء محطات مياه جديدة في العديد من مناطق العاصمة.

ولفت مدير مياه الخرطوم، بأن تأخر إنشاء المحطات الجديدة جاء بسبب عرقلة في الإجراءات الحكومية مما تعذر تنفيذها في الوقت المناسب.

وقال إن هنالك برنامجًا خاصًا بخصوص إعادة تأهيل محطة بري وبيت المال حتى تزيد إنتاجية المياه اليومية، وأن الحل يكمن في إنشاء هذه المحطات.

وأوضح بأن السلطات تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات المحطات الجديدة، وأن المعالجات تمضي قدمًا لإعادة تشغيل محطة بري.

وأختتم مدير هيئة مياه الخرطوم حديثه بالتأكيد على أن الأزمة الحالية ستحل خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع.

وفي السياق ذاته، احتج أهالي محلية شرق النيل، “المايقوما، شارع واحد” بإغالقهم الطرق الرئيسية، بسبب قطوعات المياه والتي استمرت لأسبوعين.

هذا وقد احتج سكان هذه الأحياء في شرق النيل، بإشعال النار على الإطارات، فضلاً عن التتريس، نسبة لـ”قطوعات المياه” التي يعانون منها لحوالي أسبوعين، بحسب “الراكوبة نيوز”.

موضحين أنهم رفعوا شكوى للمحلية، لمنهم لم يتلقوا رداً بخصوصها، لافتين إلأى أن قطوعات المياه في شهر رمضان، تجعل الحياة صعبة ومستحيلة.

وكشف المواطنين أنهم سينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام محلية شرق النيل، يطالبون من خلالها بإقالة المدير التنفيذي ومدير هيئة المياه بالمحلية.

لأنهم ظلوا يخدعون المواطنين طيلة الفترة السابقة بأن هنالك صيانة في محطة المياهليكتشف المواطنين أن ذلك غير صحيح.

