العراق يفوز باستضافة كأس الخليج لكرة القدم بنسخته الـ 25

فازت مدينة البصرة العراقية اليوم الاثنين، باستضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسخته الـ 25، بعد تصويت رؤساء الاتحادات الخليجية.

وطوال أشهر عدة، بذلت الجهات العراقية على مختلف مسمياتها، جهودا استثنائية من أجل الفوز باستضافة “خليجي25″، آخرها الجولة الخليجية التي قام بها وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال.

وهذه المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق البطولة بعد الأولى في العاصمة بغداد في العام 1979.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد قرر في نهاية مارس الماضي الاعتذار عن استضافة خليجي 25، ووجه رسالة إلى الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم يدعم فيها استضافة العراق للبطولة.

وفي سياق منفصل، أعلنت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في اجتماعها في مسقط في ديسيمبر الماضي، عن فوز قطر باستضافة دورة الألعاب الأسيوية 2030.

من جانبه قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال اجتماع الجمعية في العاصمة العمانية مسقط :” أن الرياضة جزء من تركيبتنا الجينية وهويتنا الوطنية”. بحسب الجزيرة نت.

مؤكدا على دعم بلاده للرياضة، ومشيرا الى أن أبرز مقومات ملف الدوحة لاستضافة الألعاب الآسيوية 2030 هو الأمن والسلامة، حيث تعتبر قطر أكثر دول العالم أمانا وفقا لمؤشر الجرائم العالمي. على حد قوله.

واعداً الرياضيين انهم سيحصلون على تجربة فريدة الى جانب الامن والأمان.

وتستضيف مدينة هانغتشو الصينية الألعاب الآسيوية المقبلة في 2022، بينما تقام النسخة التالية في مدينة ناجويا ومقاطعة ايتشي في اليابان صيف 2026.

وفي سياق آخر، وبعدما أعلن اتحاد كرة القدم الآسيوي فتح باب تقديم طلبات استضافة كأس آسيا 2027 ، تقدم الاتحاد القطري بطلب الحصول على شرف استضافة البطولة القارية .

وذكر رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة في البيان الذي أرسله إلى الاتحاد الآسيوي أن “التقدم بملف كأس آسيا 2027 يعزز رغبة القيادة القطرية في الاستثمار الأمثل لكأس العالم فيفا – قطر 2022 وليس مجرد الاكتفاء بإقامة البطولة”.

وأكد على أن ” قطر ستكون جاهزة لاستضافة كأس آسيا في نسخته الـ 19 للمنتخبات الوطنية مستفيدة من المنشآت الرياضية الحديثة التي تستضيف مونديال 2022 ” .

