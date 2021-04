مصر تنفذ حكم الإعدام بحق 9 من منفذي مجزرة كرداسة

نفذت مصلحة السجون في مصر، اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق تسعة متهمين بتنفيذ مجزرة كرداسة والمنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأشارت المصادر إلى أن مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية في مصر نفذت الحكم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، في سجن وادي النطرون، وإذ أعلمت النيابة العامة أسر المتهمين أن بإمكانهم استلام جثامين ذويهم من المشرحة، بحسب الزمان.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة حكمت في وقت سابق بإعدام 20 متهم في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بواقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي جرت في منتصف آب من العام 2013، وراح ضحيتها 14 ضابط وعناصر من المخفر.

منظمة العفو الدولية تهاجم مصر

بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 من المتهمين بمجزرة كرداسة، علَّقت منظمة العفو الدولية معتبرةً أن ذلك دليل مخيف على تجاهل السلطات في مصر للحق في الحياة، ولالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأشارت المنظمة إلى تصاعد وتيرة الإعدامات في مصر مضيفةً إنه من المقلق للغاية أن يتم استخدامها بعد محاكمات غير عادلة، وقالت المنظمة أن المحاكم تعتمد في إصدار أحكامها على الاعترافات المُنتزعة تحت التعذيب.

وفي السياق، كانت قد أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الاثنين، حكمها بحق 10 عناصر يتبعون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وحكمت المحكمة عليهم بالسجن المؤبد وذلك بتهمة انضمامهم إلى خلايا مسلحة عملت على استهداف المواطنين ومؤسسات البلاد.

وأتى حكم المحكمة بعد ان أحالت النيابة العامة المصرية أعضاء الخلية الإرهابية للمحاكمة الجنائية، بتهمة انضمامهم وإدارتهم لجماعة مسلحة وحيازة مفرقعات بعد فض اعتصام النهضة.

وتم تكليف المتهمين العشرة بتنفيذ جرائمهم من قبل قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وعليه أسسوا لمجموعات عنقودية.

وأثبتت النيابة العامة انضمام العناصر في سنة 2016 إلى جماعة تم تأسيسها بما يتعارض مع أحكام القانون، والهدف منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين في مصر، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة واجباتهم.

وقالت النيابة العامة أن هذه الجماعة تم تأسيسها بهدف الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة وضرب الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

