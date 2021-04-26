السلطات العراقية تعتقل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي

اعتقلت السلطات العراقية اليوم الاثنين، قيادي بارز في تنظيم “داعش” الإرهابي يعرف باسم (ابو علي الحسوني)، جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وفي بيان نشرته قيادة العمليات في بغداد قالت: إنه “بمتابعة مباشرة من قائد عمليات بغداد قامت شعبة اس فق١٧ لافشال نوايا العدو بتواجد الارهابي حسام خالد نعمة داود الجنابي المكنى (ابو علي الحسوني) ينتمي الى تنظيم داعش ضمن ولاية الجنوب ويعمل (مسؤول المفارز الامنية لولاية الجنوب) ويروم تنفيذ عمليات ارهابية في قاطع فرق١٧بالايام المقبلة للاشتراك واستهداف المواطنين والقطعات الامنية بقضاء المحمودية”.

وأضاف البيان أنه “على الفور خرجت قوة من شعبة اس فق١٧ وبمتابعة دقيقة تم القاء القبض عليه علما يحمل هوية احوال مدنية باسم شقيقه اسامة خالد نعمة الجنابي قتل سابقا في معارك التحرير في منطقة خشم الذيب بناحية اللطيفية في عام 2014”.

وفي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، أكدت مصادر إخبارية، ضبط أجهزة الأمن العراقي، أسلحة وعتاد تعود لتنظيم “داعش”الإرهابي في محافظة كركوك العراقية.

وأكدت المصادر أن : “ قوة مشتركة من الفرقة 3 و مفرزة مكافحة المتفجرات في المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك نفذت واجب تفتيش مما أسفر عن العثور على 2 عبوة ناسفة على شكل جليكان و 2 مقذوف طائرة و 2 قنابل هاون عيار 60 ملم من مخلفات داعش”.

هذا وتعمل قوات الأمن العراقي والوحدات الرديفة على ملاحقة فلول داعش في البلاد، حيث يشهد العراق العديد من عمليات التطهير شمال البلاد، وذلك وفق النيل الإخبارية.

كما أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، إنه تم العثور على مخزن كبير للعتاد في سلسة جبال العياضية التابعة لقضاء تلعفر.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك قالت الخلية في بيان أنه “ضمن عمليات التطهير وملاحقة الفلول الإرهابية، توجهت قوة من الفوج الثاني باللواء 73 بالفرقة 15 الى سلسلة جبال العياضية التابعة لقضاء تلعفر للبحث عن مخزن عتاد من مخلفات داعش الإرهابية”.

كما أضافت أنه “تم العثور على المخزن وبداخله 50 قنبلة هاون عيار 82 ملم و50 قنبلة هاون أخرى عيار 120 ملم و5 مقذوفات مدفع عيار 155 ملم و9 رمانات هجومية، حيث تم تفجير المخزن موقعيا دون خسائر”.

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