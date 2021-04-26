في صدارة إفريقيا.. المغرب يسرع التطعيم لتحقيق المناعة الجماعية

لايزال المغرب يشديد الإجراءات الوقائية، في مسعى إلى السيطرة على وباء كورونا،. ومنع حدوث طفرات جديدة من فيروس كورونا داخل البلاد، في ظل الوضع غير المتحكم فيه الذي وصلت إليه بعض دول العالم.

وموازاة مع الإجراءات الوقائية التي يقدم عليها المغرب. من تعليق الرحلات الجوية الذي شمل أزيد من 50 دولة عبر العالم آخرها الهند، وحظر التنقل الليلي وغيرها من الإجراءات الأخرى. يسرع هذا البلد المغاربي الخطى من أجل تطعيم أكبر عدد من مواطنيه، بهدف الوصول إلى مناعة جماعية.

وبعد أن شملت الجرعات الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا،. العاملين في الصفوف الأمامية والفئات الهشة، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة أعلنت المملكة، يوم الإثنين،. توسيع استفادة مواطنيها من العملية، بدءا من يوم الثلاثاء، لتشمل الفئات العمرية البالغة من العمر 55 سنة فما فوق.

كما تتبوأ المملكة الصدارة الإفريقية في عدد الملقحين وفق رئيس الحكومة،.فيما كانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت المغرب، ضمن قائمة الدول العشر الرائدة في حملة التلقيح،. والتي ضمت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا وبريطانيا وإسرائيل.

حيث وصل عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا. إلى أزيد من 4 ملايين و731 ألف شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح ما يفوق 4 ملاين و 219 ألف شخص.

وقد كشفت مصادر من وزارة الصحة اليوم الاثنين، عن توصل المغرب بشحنة جديدة من لقاح “سينوفارم” الصيني. المضاد لفيروس “كورونا” المستجد، تبلغ 500 ألف جرعة.

ويعتمد المغرب منذ انطلاق عملية التلقيح وإلى حدود اليوم، لقاحي “سينوفارم” الصيني الذي شارك في تجاربه السريرية وأكد سلامته وفعاليته، إلى جانب لقاح “أسترازينيكا” البريطاني، الذي تم الترخيص باستعماله من طرف لجنة علمية مختصة داخل المغرب.

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