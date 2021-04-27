الحادث الرابع في الشهر.. اصطدام قطار بسيارة نقل بمصر

اصطدم قطار “السويس – الإسماعيلية” مع سيارة نقل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وتسبب في وفاة شخص وإصابة آخر، بالإضافة إلى إصابات طفيفة لبعض ركاب القطار.

جاء ذلك عقب تلقى عمليات إسعاف السويس بلاغا بتصادم قطار السويس – الإسماعيلية مع سيارة نقل بمزلقان قرية عامر، حيث إن سيارة النقل قامت بالسير بالمزلقان خلال سير القطار، مما تسبب في حدوث تصادم.

وأشار الموقع إلى أن “المعاينة أثبتت أن السيارة النقل رقم “ر و ب ٩١٣٧”، كانت تحمل طوب بناء، وأن السائق هم بعبور المزلقان إلا أنه أخطأ في تقدير الوقت والمسافة بينه وبين القطار، فوقع الحادث وتهشمت كابينة الشاحنة”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

هذا وقد أقيل الأسبوع الماضي رئيس هيئة السكة حديد المصرية، أشرف رسلان عقب حدوث ثلاثة حوادث قطارات في أقل من شهر، وتعيين المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم بدلا منه لمدة سنة.

هذا وتم نقل رئيس هيئة السكة حديد السابق رسلان، لوظيفة مستشار الوزير لشؤون السكك الحديدية، كما وشملت الإقالات والتعيينات أيضا إبعاد المهندس حسين رشيدي عن رئاسة الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات وتعيين المهندس مصطفى محمد مصطفى شاهين بدلا منه..

واخر حادث كان حادث قطار طوخ، الذي أودى بحياة 11 شخصا وخلف 98 جريحا بحسب وزارة الصحة.

وعقب توجه وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير إلى موقع حادث قطار طوخ لمعاينة موقع الحادث ومعرفة ملابسات وقوعه، قال للصحفيين إنه سيحاسب المسؤولين عن هذا الحادث.

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير تأكيده على “محاسبة جميع المسؤولين المتسببين عن الحادث،. قائلا إنه “لن يهرب من تحمل المسئولية”.

وأضاف وزير النقل : “نعمل ليلا نهارا لتطوير منظومة السكة الحديد لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين”.

حيث أشار إ لى أنّه جار تطوير منظومة الجر من عربات وجرارات لتقليل حوادث القطارات، مؤكدا أن قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون راكب يوميا.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب خروج عربتين من القطار رقم 949 (القاهرة – المنصورة) عن القضبان.

يأتي ذلك فيما بدأت تحركات برلمانية لمعرفة أسباب الحادث والعمل على تقييم أداء السكك الحديدية في ظل تكرار الحوادث الفترة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن 97 شخصا أصيبوا في الحادث،. فيما دفعت الوزارة بالعشرات من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث, وفي وقت سابق،. قال محافظ القليوبية إن حصيلة الإصابات بلغت 103 أشخاص حتى الآن.

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