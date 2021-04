السعودية..إفطار جماعي لعمال النظافة بحضور أمير منطقة عسير

أقامت سلطات منطقة عسير إفطارا جماعيا لعمال النظافة، بحضور أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الذي نظم في مبنى تابع لأمانة المنطقة، فيما حضر العمال بزي العمل الموحد.

وتأتي الخطوة في ظل غياب وجبات الإفطار الجماعية، التي ينظمها عادة المتبرعون في شهر الصوم، بسبب فيروس كورونا، وفقا لما ذكر في سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق، سجلت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، 958 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 413174 حالة.

كما وسجلت الصحة السعودية اليوم 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 6913 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 1047 حالة شفاء جديدة من الوباء، ليصبح الإجمالي 396604 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بلغ 9657، والحالات الحرجة 1290 حالة.

هذا وبلغت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية إلى مستوى ما تحت الألف حالة اليوم، وذلك بعد 6 أيام سبقت أمس الأحد، تخطت فيهم هذه الحصيلة الألف.

وفي السياق، كشفت وزارة الصحة السعودية، عن توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد الحوامل، بناء على توصية اللجان العلمية المختصة”.

حيث نشرت وزارة الصحة السعودية، تغريدة عبر حسابها الرسمي عبر تويتر قالت فيه: “تعلن وزارة الصحة إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة”.

وأردفت الوزارة في بيانها: “تشير الدراسات لعدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل”.

الجدير بالذكر، أنه قد أعلنت الوزارة يوم أمس السبت، عن تسجيل 1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 وفيات جراء الإصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 411263 حالة مؤكدة، ومجموع الوفيات إلى 6887 حالة، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وكانت السلطات السعودية، قد فرضت عقوبة مشددة على كل شخص يتعمد نقل فيروس كورونا.

وفي بيان نشرته النيابة العامة السعودية جاء فيه: أن “جريمة تعمد نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين تستوجب العقوبة”، موضحة أن “كل من تعمد نقل عدوى كورونا للآخرين، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعا أو نظاما”.

