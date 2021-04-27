تركيا تبدأ جلسة محاكمة سياسيين أكراد يشتبه بتورطهم في أحداث شغب

بدأت السلطات التركية، أمس الإثنين، جلسات محاكمة سياسيين أكراد، مشتبه بضلوعهم بأحداث شغب جرت في تركيا.

وتجرى المحاكمات على خلفية الأحداث في مدينة عين العرب (كوباني) السورية، من بينهم الرئيسان المشتركان السابقان لحزب “الشعوب الديمقراطي”، صلاح الدين ديميرتاش، وفيغان يوكسيكداغ.

وقالت صحيفة تركية، إن المحكمة الجنائية العليا الـ22 في أنقرة بدأت جلسة المحاكمة الاثنين 26 من ابريل في سجن “سنجان”، لمجموعة سياسيين أكراد من أعضاء حزب “الشعوب”، وسط انتشار كثيف لقوى الأمن وقوات حرس الحدود التركية حول السجن بسبب الجلسة.

وأضافت الصحيفة أن أعضاء في البرلمان التركي عن حزب “الشعوب”، والنائب في البرلمان عن حزب “الشعب الجمهوري” المعارض سيزغين تانريكولو، ووفودًا أجنبية، بمن في ذلك أعضاء “مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي”، تابعوا الجلسة.

كما تابع العديد من المحامين القضية، وخاصة من نقابة المحامين في أنقرة واسطنبول وديار بكر، واستُبعد بعضهم بسبب امتلاء القاعة، وسط اتهامات من محامي الدفاع بمنع زملائهم من الدخول إلى القاعة “لأسباب تعسفية وغير قانونية”.

وكانت المحكمة التركية قبلت لائحة الاتهام التي أعدها مكتب المدعي العام في أنقرة بحق المشتبه بهم في كانون الثاني الماضي.

وتضمنت لائحة الاتهام 108 مشتبه بهم، 27 منهم قيد الاعتقال، وستة منهم خاضعون للرقابة القضائية، و75 منهم اعتُقلوا، وُجهت لهم تهم مختلفة.

منها انتهاك وحدة وسلامة الدولة، و37 جريمة قتل، و31 محاولة قتل، وطُلب أيضًا من المحكمة معاقبة المشتبه بهم على “حرق العلم” ومعارضة قانون حماية أتاتورك.

وتتهم أنقرة حزب “الشعوب الديمقراطي” بصلته بحزب “العمال الكردستاني” المُصنف كحزب “إرهابي”.