السلطات السعودية تعتقل الموسيقي اللبناني سمير صفير

اعتقلت السلطات السعودية، قبل أيام، الموسيقي اللبناني سمير صفير بعد وصوله إليها الأراضي السعودية تلبية لدعوة تلقاها من أحد المسؤولين في الرياض.

وتواصلت من جانبها، وزارة الخارجية اللبنانية مع السفارة السعودية، لإمدادها بمعلومات تتعلق بأسباب توقيفهم للموسيقى سمير صفير،السلطات السعودية ترفض التجاوب مع الطلبات اللبنانية.

كما وتم منح زوجة صفير إذنا لزيارته، لكن عند ذهابها، لم يسمح لها برؤيته.

والمعروف أن الموسيقي اللبناني كان من مؤيدي حزب التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، ومواقفه الحادة في السياسة الداخلية اللبنانية والإقليمية

ومن جهته، دعا سليم عون عضو تكتل “لبنان القوي” النيابي، بزعامة جبران باسيل، ​للكشف عن مصير صفير فورا.

وفي سياق السعودي اللبناني، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات يوم الجمعة الماضية، أن نسبة المضبوطات المخبأة في الخضار والفواكه الواردة من لبنان بلغت 75% من إجمالي ما تم ضبطه.

ومن جانبة، أفاد المتحدث باسم المديرية النقيب محمد النجيدي أن “وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من كشف مخطط لشبكة جريمة منظمة، في تهريب مواد مخدرة مخبأة داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان”.

وقال: “نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في كشف عدة عمليات تهريب قادمة من لبنان داخل شحنات خضار وفواكه، من أبرزها ضبط أكثر من 20 مليون قرص (إمفيتامين) مخبأة داخل شحنة عنب، وأخرى داخل شحنة تفاح بلغت أكثر من 4 ملايين قرص (إمفيتامين) مخدر”.

وتابع: “ما صدر من بيان سابق حول ضبط كمية من الأقراص المخدرة بلغت 11 مليون قرص داخل شحنة من الإطارات قادمة من لبنان عبر ميناء جدة”.

وكانت المملكة العربية السعودية قد حظرت اليوم الجمعة، دخول الفواكه والخضار من الأراضي اللبنانية، أو نقلها عبر أراضي المملكة حتى تقديم لبنان ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.

جاء هذا الحظر، بعد إعلان السلطات السعودية، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان، إلى المملكة داخل شحنة (رمان).

وبحسب وسائل إعلام سعودية، تم اكتشاف المخدرات داخل ثمرات الرمان حيث وضعها المهربون.

