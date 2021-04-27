صحة الخرطوم تُحذر من تغيير الأجواء خلال الأيام المقبلة

نوهت وزارة الصحة في الخرطوم، عن طريق إدارة الاستعداد المبكر بالإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر من تغير الأجواء خلال الايام القادمة.

وجاءت تحذيرات وزارة الصحة في الخرطوم وفقا للتوقعات التي تفيد باحتمال هطول أمطار وزيادة سرعة الرياح في الأيام القادمة، وفقاً لـ“الانتباهه أون لاين”.

وطالبت بالانتباه لعدد من الاحترازات، المتمثلة في تجنب ملامسة أماكن مرور التيار الكهربائي.

فضلاً عن مراجعة خطوط تيار الكهرباء، والآبار غير محكمة القفل، إلى جانب البعد عن استخدام الألعاب ذات الارتفاع العالي.

كما نوهت إلى تجنب السباحة في مجاري النيل خلال فترة الخريف، حتى للمحترفين.

وفي سياق آخر سجلت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت وزارة الصحة أن الخرطوم تشهد أعلى معدلات الإصابة مقارنة بالمحليات والولايات الآخرى، مشيرة إلى أنها سجلت حوالي 8 آلاف إصابة بالفيروس، وفقاً لـ”السوداني”.

وبالأمس استعرض اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية تطور الوضع الوبائي للجائحة، فضلاً عن مناقشة متطلبات الاستجابة والاستعداد المبكر لفصل الخريف.

وبدوره قال مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة، نادر الطيب، إن عدد مراكز العزل بولاية الخرطوم 9 مراكز تم اضافة 3 مراكز أخرى يعلن عنها في الايام القليلة القادمة.

كما أوضح الطيب وجود 10 مراكز عزل خاصة، لافتاً إلى أن عدد المعامل الولائية العامة والخاصة بلغ 28 معملاً.

يذكر أن الاجتماع ناقش أيضاً الامداد المطلوب ووضع الاكسجين وغسل وتجهيز الموتى والتطهير .

والأسبوع الماضي طالب مدير إدارة الطب العلاجي، في وزارة الصحة السودانية، خالد عطا المولي، السلطات السودانية بتوفير الكهرباء والأكسجين للمستشفيات، خصوصاً مستشفيات العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وأكد المسؤول في وزارة الصحة، إن بعض المراكز خرجت من الخدمة، بسبب مشاكل في الأكسجين والكهرباء، في الوقت الذي وصلت فيه أعداد العزل المنزلي في الخرطوم إلى 1423 حالة.

كما أشار عطا المولي، إلي أنه توجد مشاكل بمخازن الإمداد، ما جعل طوارئ وزارة الصحة السودانية، تناشد الصحة العالمية لحل المشكلة وتوفير 14 عربة مساعدة تحل الأزمة، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

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