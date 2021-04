توقع تجار السلع الاستهلاكية زيادة جديدة في السلع الاستهلاكية، وذلك مع استمرار ارتفاع سعر الصرف والذي قفز الى (395) بالاسواق، بالرغم من وفرة البضائع بالاسواق وضعف القوى الشرائية، متوقعين زيادة في البضائع الجديدة.



وبحسب جريدة السوداني، صرح رئيس تجار الجملة بسوق أمدرمان فتح الله حبيب الله بأن :” ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية باستمرار ارتفاع سعر الصرف والذي قفز الى (395) جنيه للبيع بالسوق الموازي أمس”.

كما وأشار حبيب الله إلى أن:” الاستقرار في الاسعار حاليا سببه الركود والوفرة في البضائع”، مبينا أن” سعر جوال السكر عبوة 50 كيلو(11) ألف جنيه”.



وسعر شوال السكر قفز من ( 10٫600) و(10٫800) الى (11) ألف جنيه واستقر سعر الدقيق (10) كيلو البكت (2,5) ألف جنيه لسعر الجملة أما سعر العدس (4) ألف جنيه للجوال عبوة (25) كيلو وسعر الكيلو (500) جنيه.



ومن جانبه، قال تاجر سلع بالخرطوم اسماعيل ادريس أن :”أسعار السلع تشهد استقرارا ملحوظا في كل الاصناف نتيجة لاستقرار سعر الصرف بالسوق الموازي”.

وتابع بأن :”سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع بسعر (4,5) ألف جنيه أما باكت دقيق سيقا من (2,5) ألف جنيه الى (2,400) جنيه، متوقعا ثبات الاسعار حتى نهاية شهر رمضان، ووصف القوى الشرائية بالضعيفة”.



وبلغ سعر جركانة زيت الفول والزيت الأبيض (3) آلاف جنيه أما زيت شمس عبوة (4) وربع استقر في سعر (3٫200) جنيه وكيلو دقيق وزادنا وسيقا (240-250) جنيه، وكيلو السكر (350) جنيه ،. واصفا الحركة التجارية بالضعيفة، متوقعا زيادة في الاسعار في البضائع الجديدة.

هذا ويواصل الدولار الصعود مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الثلاثاء، في السوق السوداء.

هذا ويشهد السوق الموازي السوداني نشاطاً واضحاً بسبب ارتفاع الطلب على الدولار، الأمر الذي أدى لعودة المضاربات من جديد وسط التجار.

وبحسب متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ” فقد صعد سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 394 جنيهاً، مقارنة بـ392 جنيهاً في تعاملات الأمس.

وفي المقابل ارتفع سعر العملة الخضراء كذلك في البنوك المحلية، بشكل طفيف، مع اختلاف السعر من بنك آخر، فقد بلغ سعر الصرف في بنك الخرطوم 383.75جنيهاً.

The post بالأرقام.. توقعات بزيادة جديدة في أسعار السلع بالخرطوم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ