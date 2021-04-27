ظهرت الفنانة اللبنانية، ​سيرين عبد النور​، عبر صورة جديدة لها، نشرتها عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

حيث خطفت الفنانة سيرين الأنظار بفستانها الأحمر الذي يحمل طابع كلاسيكي، بالإضافة إلي تصفيف شعرها بطريقة ناعمة وجميلة.

في وقت سابق، كانت قد مدحت سيرين جمال إبن الفنان اللبناني ​عامر زيان​، وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً: “يا حبيبي يخز العين متل القمر الله يخليلك ياه عامر ويحميكن”.

بدوره، رد زيان بصفحته الخاصة قائلاً: “سيرين الذوق والإحترام والجمال بشكرك من قلبي ويخليلك تالية وكريستيانو”، بحسب ماذكر في موقع أخبار الفن.

هذا وشاركت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور​، متابعيها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، في وقت سابق، صورة جديدة لها بالأبيض والأسود تظهر فيها بالشعر الأسود القصير، علقت عليها:” لا تكن سريع التعلق فمعظمهم عابرون …”.

حيث ردت عليها النجمة السورية، ​أصالة​ نصري قائلة :”أنا سريعه وشديدة التعلّق وبعرف إنّه منهم كتار عابرون بسّ شو أعمل؟”.

بدورها ردت سيرين عبدالنور، بنصيحة لأصالة نصري قالت فيها :” عمرهن ما يرجعو اهتمي بحالك وبصوتك انتي الأهم”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

وفي الأيام السابقة، أعلنت المطربة أصالة نصري، عن خطبة إبنتها شام الذهبي عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، قائلة:”لأنّي ما بخبّي عنكم معلومة، وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناءً عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله”.

وأضافت الفنانة أصالة : “وهالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وأصحابي القراب، ولمَّا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه”.

كما تمنت نصري لأحمد وشام، أن يعيشوا حياة طيبة نقيّة خالية منّ كلّ أنواع الألم، حيث قالت: “عقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّة حلوة نظيفة. آمين ياربّ العالمين”.

الجدير بالذكر، كانت قد أثارت نصري، حالة كبيرة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تردد أنباء حول زواجها من رجل أعمال ونائب برلماني بالإسكندرية.

The post بالصور: الفنانة سيرين عبدالنور بإطلالة تخطف الأنظار appeared first on Souk Ukkaz News.

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