أعلن مجلس الشعب السوري عن استلام طلبات ترشح جديدة لمنصب رئاسة الجمهورية من قبل المحكمة الدستورية العليا، ليرتفع عدد الطلبات الكلي الى41 طلب

وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ عن أسماء المتقدمين بالطلبات وهم: جلال عبد الكريم إبراهيم، تحسين فوزي المحمد، شايش حسين الخليف، عدنان أنور شجاع، أنور سجيع حسن، أمل محمد بشير قدور، فاطمة عكلة البركو، محمد سري محمد نبيل قنوت، حسين محمد جاسم، سمير أحمد معلا، أنيسة بشير حموش، جهاد صالح الشخير.

وبذلك يكون قد زاد عدد الطلبات بمقدار 12 طلبا عما كان عليه أمس الاثنين، حيث سجل مجلس الشعب 29 طلبا.

وفي السياق، أعلنت السلطات السورية في وقت سابق، أن الناخبين السوريين المقيمين في الخارج يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية فقط إذا كان لديهم ختم خروج رسمي على جواز سفرهم.

و تنص “المادة 105” من قانون الانتخابات العامة والتي تشير إلى أن “الناخب يقترع بجواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري”.

وأضافت المادة “أن الانتخابات في الخارج ستجري قبل 10 أيام على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات في سوريا”.

وهناك مخاوف من أن يعرقل هذا الشرط بشكل كبير مشاركة آلاف الناخبين المحتملين المقيمين في الخارج الذين يفترض أن يدلوا بأصواتهم في 26 مايو، خاصة أن مئات الآلاف من السوريين عبروا الحدود نحو الأراضي التركية ومنها إلى أوروبا، عندما كانت المنافذ الحدودية الرسمية قد أصبحت تحت سيطرة فصائل مسلحة وخارج سلطة الحدود الحكومية.

وفي السياق، أقر رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ،عن تقدم الرئيس بشار الأسد، قبل أيام، بطلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية.

وسيتنافس المرشحون لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 26 مايو الجاري.

ولقبول الطلبات رسميا، يتعين على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، حيث يتمتع حزب البعث الحاكم بأغلبية ساحقة فيه.

ووفق الدستور السوري، تواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات لمدة 10 أيام بدءا من الاثنين،. أي حتى 28 من شهر أبريل الجاري.

The post ارتفاع عدد المتقدمين بطلبات الترشح للرئاسة السورية الى 41 appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ